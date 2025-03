Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsen sanoo maan tarvitsevan laittomia maahanmuuttajia siivoamaan hotellit ja poimimaan ruokaa

”Suvaitsevaisen” elämänkatsomuksen omaavat ihmiset vakavissaan väittävät, että emme pärjää ilman kehitysmaiden orjatyövoimaa.

Demokraattisen puolueen edustajainhuoneen jäsen, Jasmine Crockett, oli pitämässään puheessa väittänyt amerikkalaisten tarvitsevan laittomia maahanmuuttajia tekemään työt, joita korkeammin koulutetut maassa eivät suostu tekemään.

Videolla pitämästään puheesta Crockett teki selväksi, että amerikkalaiset eivät lähetä lapsiaan yliopistoon, jotta nämä päätyisivät poimimaan satoa ja siivoamaan hotellihuoneita, mutta se on se mitä laittomasti maassa olevat tekevät.

”Kuinka moni teistä on lähettämässä lapsensa yliopistolle, jotta nämä menisivät töihin maatiloille? Kun kukaan ei tietenkään vastannut, hän jatkoi sanoen: ”Arvatkaa, ketkä työskentelevät maatiloilla, jotta teillä olisi varaa ruokaanne? Jotta ylipäätään saisitte ruokaa? Kuinka moni teistä lähettää lapsenne yliopistoon, jotta he voisivat siivota hotelleja?”

”Kuinka moni teistä on lähettämässä lapsenne yliopistoon, koska se on se, mitä me teemme. Me lähetämme kaikki yliopistolle,” demokraatti oli houraillut.

”Todellisuus on, että niin kauan kuin elämme kapitalistisessa yhteiskunnassa, tulee aina olemaan joku ryhmä ihmisiä, jotka tekevät työt joita te ette halua tehdä,” Crocket oli summannut. Perinteisestihän tämä ryhmä on ollut kehitysmaiden halpatyöläisten sijaan länsimainen työväki, jonka oikeuksista pidettiin huolta ja jolle maksettiin työstään kelvollista palkkaa.

Crockett ei ole ainoa demokraatti, joka on viime aikoina jauhanut samaa kulunutta argumenttia maahanmuuton puolesta. Esimerkiksi toinen demokraattinen edustajanhuoneen jäsen, Jerry Nadler, sanoi Amerikan tarvitsevan laittomia maahanmuuttajia, ”jotta vihanneksemme eivät mätäne maahan.”

Samoin demokraattipuolueen strategisti, Jenna Arnold, oli varoittanut CNN:n haastattelussa naisten jäävän ilman mustikoita smoothieissaan jos laittomasti maassa olevat karkotetaan.

Lähteet: Fox News