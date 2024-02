Venäläinen oppositiojohtaja ja Putin-kriitikko Aleksei Navalnyi on kuollut vankeudessa, kertovat Venäjän viranomaiset. Länsimaiden johtajat syyttävät Venäjän presidenttiä hänen murhastaan.

Navalnyi julistettiin kuolleeksi useiden elvytysyritysten jälkeen, Venäjän vankeinhoitolaitoksen mukaan.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi venäläisille tiedotusvälineille, että kuolinsyytä ei ole vielä selvitetty ja että presidentti Putinille on ilmoitettu asiasta.

Vielä torstaina Aleksei Navalnyi osallistui oikeuden istuntoon videolinkin välityksellä. Videolla hän vaikuttaa olevan hyvässä kunnossa ja nauraa ja vitsailee oikeuden henkilökunnan kanssa. Hän muun muassa kysyy, minne hänen pitäisi mennä valittamaan huonosta säästä. ”Korkeampiin voimiin ehkä”, kuuluu vastaus oikeudesta.

Footage of Russian opposition leader Alexei Navalny talking yesterday during a court hearing over video link. Today he was found dead in prison. pic.twitter.com/nyBpbELGXV — Morbid Knowledge (@Morbidful) February 16, 2024

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kommentoi kuolinilmoitusta perjantai-iltana:

”En ole yllättynyt, olen raivostunut. Putin on vastuussa”, hän sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että on ”selvää, että Putin tappoi Navalnyin”.

Latvian presidentti Edgars Rinkevics kirjoitti X:ssä, että Aleksei Navalnyi ”on juuri murhattu raa’asti Kremlin toimesta”.

”Tämä on Venäjän hallinnon vastuulla, se on Putinin vastuulla. Yksi ääni on vaiennettu. Se on aivan kauheaa. Koko maailma protestoi nyt tätä vastaan”, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kommentoi uutista SVT:lle.

