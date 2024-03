Amerikkalaisia varoitetaan: Yhdysvallat on Ruotsin tiellä

Elon Musk levittää artikkelia, jossa varoitetaan, että Yhdysvallat voi kokea saman kohtalon kuin Ruotsi, jos hallitsematon kolmannen maailman maahanmuutto jatkuu.

Kyseisen artikkelin kirjoitti brittiläinen poliittinen kommentaattori Douglas Murray, ja se julkaistiin New York Post -lehdessä.

”USA, katsokaa Ruotsia ja varokaa hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttamaa kaaosta”, lukee otsikossa.

Murray viittaa Yhdysvaltojen nykytilanteeseen, jossa on historian suurin laiton maahanmuutto, ja käyttää Ruotsia kauhistuttavana esimerkkinä siitä, mihin tämä voi johtaa.

”Kaikkia niitä tarinoita, joista amerikkalaisten on viime vuosina käsketty olla puhumatta, ei myöskään ollut tarkoitus, että ruotsalaiset huomaisivat ne”, hän kirjoittaa.

”Joskus kyse oli isoista, parrakkaista miehistä, jotka tulivat maahan väittäen olevansa ”pakolaislapsia”, ja heidät kirjattiin nopeasti luokkahuoneeseen, joka oli täynnä alaikäisiä lapsia.”

Jotain muuta, mitä ruotsalaiset eivät saaneet ”huomata” tai mistä ei saanut puhua, oli Douglas Murrayn mukaan se, että maahanmuuttajat olivat lähes kaikkien maan joukkoraiskausten takana. Sekä vakavan väkivallan ja räjähdysrikosten jyrkkä lisääntyminen.

”Aluksi Ruotsin tiedotusvälineet peittelivät pommi-iskujen lisääntymistä. Mutta nyt jopa ruotsalaiset tiedotusvälineet joutuvat raportoimaan siitä”, hän kirjoittaa.

Murrayn mukaan kyse on siitä, että muutamassa vuodessa Ruotsi on muuttunut ”rauhallisesta paratiisista maaksi, jossa pommi-iskujen määrä on toiseksi suurin kaikista maailman maista, joissa ei ole sotaa”.

”Ainoa maa, jossa tehdään enemmän pommi-iskuja, on oma naapurimme Meksiko”, hän jatkaa.

Ne ruotsalaiset, jotka huomasivat nämä ilmiöt ja puhuivat niistä, leimattiin artikkelin mukaan nopeasti muukalaisvihamielisiksi ja ennakkoluuloisiksi.

Douglas Murray mainitsee myös Ruotsin oikeusvaliokunnan maltillisten ryhmänjohtaja Louise Meijerin (M), joka aiemmin kehotti ruotsalaisia ”avaamaan sydämensä”, mutta myönsi lopulta olleensa väärässä aiemmin maaliskuussa.

”Muistan Meijerin vuonna 2015. Hän oli aivan samanlainen kuin amerikkalaiset poliitikot ja mediatyypit nykyään, jotka eivät halua ottaa kantaa lain puolesta täällä”, hän kirjoittaa.

Elon Musk levitti artikkelia X-alustallaan julkaisemassaan viestissä, jossa hän kertoo kannattavansa ”laillisen maahanmuuton lisäämistä ja nopeuttamista”.

Yeah, US immigration is completely backwards: trivial to enter illegally and nightmarishly difficult to enter legally! I strongly support increasing and expediting legal immigration. https://t.co/ZL2XDJCWIA — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2024

Lähde: Fria Tider