Arviointineuvosto kiinteistöhankintojen täyskiellosta: Tavoitteiden toteutumista on arvioitava tarkemmin

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon puolustusministeriölle hallituksen esityksestä kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain muuttamisesta. Lakiehdotuksessa on tunnistettu olennaiset vaikutukset, kuvattu riittävästi muuttunutta turvallisuustilannetta ja ulkomaalaisten kiinteistöhankintojen nykytilaa. Epäselväksi jää, ovatko toimenpiteet riittäviä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan, mikäli Euroopan unioni on päätöksessään todennut jonkin valtion loukanneen toisen valtion alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ei jatkossa annettaisi tämän valtion kansalaiselle lupaa hankkia kiinteistöä Suomesta. Lisäksi edellytetään, että kyseinen valtio voi aiheuttaa uhkaa Suomen kansalliselle turvallisuudelle ja tämän valtion on mahdollista käyttää kansalaisiaan uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Ehdotettua sääntelyä ei kuitenkaan sovellettaisi henkilöihin, joilla on pysyvä oleskelulupa Suomessa. Sääntely koskisi myös yhteisöjä.

Lakiehdotuksessa todetaan, että venäläisistä ostajista valtaosa asuu vakituisesti Suomessa ja rajojen takaa tehtävien kauppojen osuus on pienentynyt merkittävästi viisumi- ja maahantulorajoitusten myötä. Ehdotuksen mukaan vaikutusten kohteena ovat henkilöt, joilla ei ole välitöntä tarvetta tai mahdollisuuksia kiinteistön hankintaan Suomessa tai aikomusta asettautua Suomeen pysyvästi. Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksessa tulee kuvata vielä konkreettisemmin, miten nykyisellä lainsäädännöllä on saatu rajattua kiinteistön hankintaa ja miksi voimassa oleva lainsäädäntö ei ole riittävä.

Lakiehdotuksessa on tunnistettu bulvaanien kautta tapahtuva kiinteistönhankinta. Ehdotuksessa ei käsitellä sitä, että sääntelyn rajaus mahdollistaa esimerkiksi sen, että kiellon kohteena olevat henkilöt ja yhteisöt voivat ostaa kiinteistöosakeyhtiöitä, koko asunto-osakeyhtiön osakekannat, yhtiöitetyn maatilan tai vapaa-ajan kiinteistön. Voidaanko edellä mainittuja keinoja käyttää omistusjärjestelyjen peittämiseen ja mitä vaikutuksia tällä arvioidaan olevan vaikutuksen toteutumisen kannalta?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain muuttamisesta (hankenumero: PLM005:00/2023), jonka puolustusministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 8.1.2025.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Arviointineuvoston lausunto kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta

Valtioneuvosto 17.1.2025