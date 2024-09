”Asiantuntija” varoittaa ilmastonmuutoksen levittävän aivosairauksia

On aika alkaa pelkäämään esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä herääviä aivoja syöviä ameboja.

Ilmastoaktivistiksi alkanut entinen neurotieteilijä Clayton Page Aldern varoittaa ilmaston lämpenemisen aiheuttavan ihmisille aivosairauksia ja on julkaissut aiheesta kirjan nimeltä The Weight of Nature: How a Changing Climate Changes Our Brains.

”Kun lämpötila nousee ja muuttuvat sääolosuhteet muokkaavat ekosysteemejä, ne eivät pelkästään muuta maisemia, ne luovat uusia mahdollisuuksia neurologisille sairauksille menestyä ja levitä,” Aldern pelottelee.

Yksi tapa, miten ilmastonmuutos aiheuttaa aivosairauksia on ”zoonoottisten tautien leviäminen,” Aldern vakuuttelee, koska ”kun ilmastonmuutos pakottaa eläimiä levittäytymään uusille alueille, potentiaalinen patogeenien leviäminen kasvaa.”

Ilmastonmuutos myös ”herättää uinuvia vaaroja, kuten aivoja syövää Naegleria fowleri-amebaa, joka menee aivoihin nenästä sisään ja aiheuttaa tuhoisaa Meningoenkefaliittia.”

Aivosairauksien ohella Aldern mainitsee yhdeksi ilmastonmuutoksen ongelmaksi ironisesti myös ”ilmastoahdistuksen,” josta erityisesti lapset ja nuoret saattavat juuri hänen kaltaisten ilmastoaktivistien heihin kohdistaman pelottelun takia.

”Ilmastoahdistus, krooninen pelko ympäristötuhosta on nousussa, erityisesti nuorten keskuudessa. Se on sukupolvien välinen trauma, jonka taakkaa kantavat ne, jotka joutuvat perimään kaaoksen maailman.”

Vielä 70-luvulla kansaa peloteltiin ilmaston lämpenemisen sijaan uuden jääkauden alkamisella, kunnes 80-luvulla päinvastaisesti alettiin kertomaan maailman lämpenemisen aiheuttavan napajäätiköiden sulamisen ja sen myötä ihmiskunnan tuhoutumisen vedenpaisumuksessa. Uhkakuvat eivät kuitenkaan ole toteutuneet tähän mennessä annettuihin päivämääriin mennessä, mutta ovat saaneet kyllä aikaiseksi lisää verotusta.

