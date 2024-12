Belgia: Seksityöntekijöille äitiysloma ja eläke

Uusi laki antaa Belgian seksityöntekijöille oikeuden viralliseen työsopimukseen, työterveyshuoltoon, työturvallisuuteen, äitiys- sekä sairauslomaan ja seksin myyminen kerryttää jatkossa seksityöntekijän eläkettä. Laki on lajissaan maailman ensimmäinen.

Seksityöntekijöitä välittävät parittajat saavat uuden lain myötä toimia laillisesti, mikäli noudattavat tiukkoja määräyksiä. Vakavista rikoksista tuomitut eivät saa toimia parittajina.

”Moni yritys joutuu sulkemaan ovensa, sillä monilla parittajilla on rikosrekisteri”, arvioi Kris Reekmans, jolla on yhdessä vaimonsa kanssa seksipalveluja myyvä hieromalaitos. Yritys työllistää 15 henkilöä, ja Reekmansin mukaan hän sekä hänen vaimonsa kohtelevat työntekijöitään kunnioittaen ja suojellen sekä maksavat hyvää palkkaa.

”Toivottavasti pahat parittajat katoavat markkinoilta ja hyvät jäävät”, Reekmans pohtii.

Laki on herättänyt keskustelua Belgiassa.

Kannattajien mukaan se rajoittaa parittajien valtaa seksityöntekijöihin, ja parantaa näitten asemaa. Kriittisesti suhtautuvat sanovat, että seksityöntekijöitten enemmistö ei halua työntekijän oikeuksia, vaan lopettaa seksin myymisen ja saada normaaliksi katsotun työn.

Uuden lain mukaan jokainen tila, missä myydään seksipalveluja, täytyy varustaa hälytysnappulalla joka hälyttää paikalle seksityöntekijän valitseman ”turvallisen henkilön”, esimerkiksi parittajan tai järjestyksenvalvojan.

Seksityöntekijöitä auttavan Isala-järjestön edustaja Julia Crumiére vastustaa lakia ja hänen mukaansa seksin myymistä ei voi tehdä turvalliseksi.

”Laki on vaarallinen, koska se normalisoi ammatin, joka on ytimeltään väkivaltainen”, Crumiére kritisoi. ”Seksin myyminen ei ole maailman vanhin ammatti, se on maailman vanhinta hyväksikäyttöä”.

Lähde BBC