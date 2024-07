Biden vetäytyy presidenttiehdokkuudesta

Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun johtavat demokraatit olivat esittäneet viikkoja voimakasta kritiikkiä. Yli 30 demokraattien edustajainhuoneen jäsentä ja kolme senaattoria on kehottanut Bideniä luopumaan ehdokkuudestaan.

Biden ilmoitti, että hän jatkaa tehtävässään koko ensi vuoden tammikuussa päättyvän kauden.

”On ollut elämäni suurin kunnia olla presidenttinne. Vaikka tarkoitukseni on ollut pyrkiä ehdokkaaksi, uskon, että on maani ja puolueeni edun mukaista, että astun syrjään ja keskityn täysin täyttämään velvollisuuteni presidenttinä jäljellä olevan kauteni ajan”, Biden kirjoitti.

Samaan aikaan Biden ilmoittaa ”täydestä tuestaan” Yhdysvaltain varapresidentille Kamala Harrisille presidentin pestin vastaanottamiseksi.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024