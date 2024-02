Brasilian presidentille porttikielto Israeliin

Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva ei ole tervetullut Israeliin, ennen kuin hän peruuttaa kommenttinsa, joissa hän vertasi Israelin terroripommituksia palestiinalaislapsia vastaan Gazassa juutalaisten väitettyyn kansanmurhaan toisen maailmansodan aikana, sanoo Israelin ulkoministeri.

”Emme unohda emmekä anna anteeksi. Kyseessä on vakava antisemitistinen hyökkäys. Oman ja Israelin kansalaisten nimissä – sanokaa presidentti Lulalle, että hän on persona non grata Israelissa, kunnes hän peruuttaa sanansa”, ulkoministeri Israel Katz sanoi Brasilian suurlähettiläälle.

Israel on syyttänyt Lulaa holokaustin trivialisoimisesta ja juutalaisen kansan loukkaamisesta hänen kommenttiensa vuoksi, jotka hän esitti 37. Afrikan Unionin huippukokouksessa Addis Abebassa. Katz kutsui Brasilian suurlähettilään Yad Vashem Holokaustin muistomerkille Jerusalemissa maanantaina moitteiden esittämiseksi kommenttien johdosta. Kyseessä on perinteinen tapa nöyryyttää niitä, joita Israel haluaa moittia.

Israelin ilmavoimien ja maajoukkojen hyökkäys on lokakuun jälkeen tuhonnut suuren osan Gazasta, tappaen yli 29 000 ihmistä, pääosin siviilejä Palestiinan terveysviranomaisten mukaan, ja pakottanut lähes kaikki sen yli 2 miljoonaa asukasta kodeistaan.

Lähde: Reuters