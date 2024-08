Brittiläinen poliisipäällikkö uhkailee mellakoita somessa tukeneita Amerikan kansalaisia – ”Tulemme peräänne!”

Britannian poliisi yrittää levittää vaikutusvaltaansa maihin, jotka nauttivat laajemmasta sananvapaudesta.

Suur-Lontoon poliisitoimen johtaja uhkailee, että viranomaiset eivät tule asettamaan rikossyytteisiin pelkästään Britannian kansalaisia mellakointiin kannustamisesta sosiaalisessa mediassa, vaan myös Yhdysvaltojen kansalaisia.

”Tulemme käyttämään lain täyttä voimaa. Olet sitten tässä maassa suorittamassa rikoksia kaduilla, tai ulkomailla internetissä, tulemme peräänne,” Suur-Lontoon poliisikomentaja Mark Rowley oli sanonut haastattelussa.

Toimittaja oli kysynyt ulkomaiden kansalaisten, kuten Elon Muskin sosiaalisen median kirjoittelusta mellakoihin liittyen, jolloin tyrannimainen poliisikomentaja oli vastannut:

”Näppäimistösoturina toimiminen ei suojaa sinua lailta. Voi olla syyllinen kiihotussyytteisiin, tai rotuvihaan yllyttämiseen. On lukuisia terrorismirikkomuksia liittyen julkaistuun materiaaliin. Kaikki nuo rikokset täyttyvät jos ihmiset yllyttävät vihaan ja väkivaltaan kaduilla, ja me tulemme noiden yksilöiden perään niin kuin me tulemme fyysisesti kohtaamaan ne roistot kaduilla, jotka aiheuttavat ongelmia yhteisöissämme.”

Poliisi tulee yrittämään saada siis ulkomaita lähettämään heidän omia kansalaisiaan tuomittavaksi Britanniaan kirjoitettuaan sosiaalisessa mediassa asioita, joita ei luokitella heidän kotimaassaan rikokseksi mutta Britannian lakien mukaan kyllä.

Lähde: Fox News