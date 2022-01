Bryssel aloittaa oikeustoimet Puolaa vastaan EU:n lainsäädännön ensisijaisuutta koskevan riidan vuoksi

Bryssel aloitti oikeustoimet Puolaa vastaan kiistassa, joka koskee EU:n lainsäädännön ensisijaisuutta maassa.

Lokakuussa Puolan perustuslakituomioistuin päätti, että maan EU-jäsenyys ei anna EU:n tuomioistuimille korkeinta oikeudellista valtaa. Tuomio herätti vihaa Brysselissä ja vahingoitti entisestään Puolan jo ennestään hankalia suhteita EU:n johtajiin.

Euroopan komissio ilmoitti viime keskiviikkona olevansa ”vakavasti huolestunut” päätöksestä ja aloittaneensa rikkomusmenettelyn. Se sanoi, että päätös oli EU:n perustamissopimusten vastainen ja siinä evättiin yksilön ”oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan” puolalaisissa tuomioistuimissa. ”Lopuksi komissio epäilee vakavasti perustuslakituomioistuimen riippumattomuutta ja puolueettomuutta”, lausunnossa lisätään.

Puolalla on kaksi kuukautta aikaa vastata.

Euroopan Unionin tuomioistuin antoi välipäätöksen

Puolan hallitus on viime vuosina hyväksynyt useita lakeja, joilla se on uudistanut maan oikeuslaitosta, antanut hallitukselle mahdollisuuden erottaa uudistuksia vastustavia tuomareita, alentanut korkeimman oikeuden tuomareiden eläkeikää. Se on myös perustanut korkeimpaan oikeuteen kiistanalaisen jaoston tuomareiden kurinpitoa varten.

Puolan hallitus on todennut, että uudistukset olivat välttämättömiä oikeuslaitoksen virtaviivaistamiseksi ja kommunistihallinnon jäänteiden poistamiseksi. Kriitikot väittävät, että uudistukset ovat käytännössä riistäneet oikeuslaitokselta sen riippumattomuuden, joka on demokraattisen järjestelmän peruspilari.

Euroopan Unionin tuomioistuin antoi heinäkuussa välipäätöksen, jossa se määräsi keskeyttämään sekä kurinpitojaoston työskentelyn että jo tehtyjen oikeudellisen koskemattomuuden poistamista koskevien päätösten täytäntöönpanon.

Keskiviikkona annetussa tuomiossa todettiin, että ”Puola ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä noudattaakseen täysimääräisesti” Euroopan Unionin tuomioistuimen heinäkuussa antamaa välipäätöstä.

Puola pitää perustuslakiaan korkeimpana lakina

Vaikka Puola ilmoitti elokuussa sulkevansa kiistanalaisen jaoston, Puolan perustuslakituomioistuimen lokakuussa antama tuomio aiheutti järkytystä EU:ssa. Siinä kyseenalaistettiin maan EU:n lainsäädännön ensisijaisuus, mikä on unionin jäsenyyden kulmakivi. Useiden EU:n jäsenvaltioiden johtajat tuomitsivat tuomion jyrkästi.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki torjui keskiviikkona komission vastalauseet ja erityisesti sen, että Bryssel kyseenalaistaa perustuslakituomioistuimen riippumattomuuden.

Morawiecki sanoi, että tuomioistuin ”ei ainoastaan täytä kaikkia riippumattomuuskriteerejä, vaan se on perustuslakituomioistuin, joka vartioi perustuslakia ja varmistaa, että se pysyy Puolan tasavallan korkeimpana lakina”, Puolan uutistoimisto PAP:n mukaan.

Puolan oikeusministeri Zbigniew Ziobro sanoi, että “tämä askel auttaisi muuttamaan EU:n liittovaltioksi, jossa kansallisvaltioilla on vähemmän itsemääräämisoikeutta, mitä Puolan hallitseva puolue vastustaa voimakkaasti”.

”Euroopan komission tämänpäiväisen kannan logiikka on ilmeinen. Kyse on Puolan valtion ja Puolan demokratian halvaannuttaminen toimintakyvyttömäksi”, Ziobro sanoi.

Lähde: Euronews