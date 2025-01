Donald Trump vannoi virkavalansa Washingtonissa: ”Amerikan kulta-aika alkaa nyt”

Donald Trump lupasi Amerikalle ”uutta kulta-aikaa” vannottuaan maanantaina virkavalansa Yhdysvaltain 47. presidenttinä. Virkaanastujaisseremonia järjestettiin sisätiloissa pääkaupungissa vallitsevan polaaripyörteen vuoksi.

🚨BREAKING: Donald J. Trump Has Been Sworn In As The 47th President of The United States of America WATCH LIVE:https://t.co/8B8Q4Z3IIP pic.twitter.com/nq8aggFYIM — Alex Jones (@RealAlexJones) January 20, 2025

”Taantuma on ohi”, hän sanoi noin 600 liittolaiselle, arvohenkilölle ja perheenjäsenelle Yhdysvaltain Capitol-rakennuksessa.

Virkaanastujaispuheessaan hän tasapainotteli optimistisen uuden aamunkoiton ajatuksen ja pitkään esittämiensä syytösten kanssa, joiden mukaan hän oli aseistetun oikeusjärjestelmän kohteena, ja lupasi laajamittaisen laittoman maahanmuuton torjunnan.

”Kun kokoonnumme tänään, hallituksemme joutuu kohtaamaan luottamuskriisin”, hän sanoi.

”Monien vuosien ajan radikaali ja korruptoitunut järjestelmä on riistänyt kansalaisiltamme valtaa ja vaurautta samalla, kun yhteiskuntamme pilarit ovat olleet rikki ja näennäisesti täysin rappeutuneina.”

”Amerikan kulta-aika alkaa nyt”, Trump sanoi ja sai valtavat suosionosoitukset tapahtumaa seuraavalta yleisöltä Capital One Areenalta.

”Laitan Amerikan etusijalle”, Trump painotti.

’”Jumala pelasti minut, jotta tekisin Amerikasta jälleen mahtavan” sai raikuvat suosionosoitukset yleisöltä, samoin kuin lause siitä, että ”20. tammikuuta 2025 on ”Vapautuksen päivä”.

🚨BREAKING: President Trump: "I believe my life was saved for a reason. I was saved by God to Make America Great Again." WATCH LIVE:https://t.co/8B8Q4Z3IIP pic.twitter.com/yzCatoHSWe — Alex Jones (@RealAlexJones) January 20, 2025

Yleisö innostui myös kuullessaan, että Trump aikoo julistaa Meksikon rajalle hätätilan. Meksikonlahti nimetään uudelleen Amerikanlahdeksi.

Poliittisten linjausten osalta ”drill baby drill” oli Trumpin keskeinen iskulause kriisien ratkaisemiseksi, samoin kuin hänen lupauksensa määrätä tuontitulleja.

Trumpin julistus siitä, että sukupuolia on vain kaksi – mies ja nainen – sai seisomaan nousseen yleisön voimakkaimmat suosionosoitukset. Woke on nyt peruttu.

Donald Trump: "There are only two genders: male and female." pic.twitter.com/rVKuE2Y1rO — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2025

Hänen kannattajansa pitivät myös hänen väitteestään, että Yhdysvallat ottaa Panaman kanavan hallinnan takaisin Kiinalta, vaikka vesiväylä on Panaman hallinnassa.

Yleisö hurrasi myös valtavasti, kun Elon Musk näkyi kamerassa näyttämässä peukkua ylöspäin, kun Trump puhui avaruusmatkailusta Marsiin.

Who decided to put @elonmusk and Barron Trump beside of each other. The difference in energy is hilarious 🤣 pic.twitter.com/KwjnQtAHki — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) January 20, 2025

Musk myös kiitti Capitolin yleisöä.

NO WAY ELON MUSK JUST DID THE H*TLER SALUTE AT TRUMP’S INAUGURATION 😭pic.twitter.com/tbudppZSDo — clip 🛸 (@clippedszn) January 20, 2025

78-vuotias Trump sanoi, että hän aikoo allekirjoittaa kymmeniä toimeenpanomääräyksiä ensimmäisenä päivänään kerrottuaan kannattajilleen, että hän työskentelee ”historiallisella nopeudella” käsitelläkseen ”jokaista kriisiä” Amerikassa.

Hänen paluunsa presidentin viralliseen työhuoneeseen, Oval Officeen, kruunaa modernin historian kaikkien aikojen vaikuttavimman poliittisen comebackin, jonka hän saavutti viime marraskuussa, kun hän voitti Kamala Harrisin murskavoitolla presidentinvaaleissa.

🚨 Donald Trump est en train de signer les nombreux décrets promis lors de son investiture. pic.twitter.com/BIT7f1bHEf — Frontières (@Frontieresmedia) January 20, 2025

Trump lupaa vetää Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta

Trumpin lupaus lopettaa vihreän ilmastosopimus (jota ei koskaan hyväksytty) sai myös hyvän vastaanoton.

Uusi presidentti julkaisi asiakirjan, joka paljastaa Valkoisen talon ensimmäiset poliittiset linjat eilisestä lähtien.

Hänen toimissaan keskitytään siihen, että ”Amerikasta tehdään jälleen turvallinen, kohtuuhintainen ja energiaa hallitseva”.

Tärkeimpiä painopisteitä ovat mm:

Yhdysvaltojen vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta.

Lähetetään sotilaita avuksi turvaamaan etelärajaa.

Vaaditaan liittovaltion työntekijöitä palaamaan töihin.

The Trump administration releases their first policies and actions Trump will take now that he has been sworn in. – withdrawing from the Paris Climate Accord

-use the Armed Forces in border security

– return federal workers to work in person pic.twitter.com/U1RZx4t7W9 — Stephen Michael (@stephenreports) January 20, 2025

Trump julisti hätätilan Meksikon rajalle

Trump varoitti laittomia maahanmuuttajia ja liberaaleja, että vastatoimet alkavat NYT, kun hän puhui amerikkalaisille virkavalan vannomisensa jälkeen: ”Amerikan taantuma on ohi”.

Paperittomat maahanmuuttajat eivät voi enää lähettää ennakkoilmoitusta aikeistaan hakea turvapaikkaa rajalla.

CBP One-sovellus suljettiin välittömästi maanantaina, kun Trump vannoi virkavalansa.

Presidentti on allekirjoittamassa kymmenen toimeenpanomääräystä, jotka liittyvät laittomaan maahanmuuttoon ja eteläiseen rajaan.

Tullin ja rajavartiolaitoksen verkkosivuilla julkaistiin tämä ilmoitus:

Lähde: Daily Mail

