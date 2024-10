Elokapinan kiellolle on lain mukaan täydet perusteet

Kansalainen uutisoi juuri, kuinka Poliisihallitus on ryhtynyt selvittämään, toimiiko Elokapina vastoin yhdistyslakia ja voisiko sen siten kieltää. Laki asiassa on varsin selvä ja aikaisemmat esimerkkitapaukset lain soveltamisesta tukevat tätä.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen voi kieltää, mikäli se toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Hyvillä tavoilla tarkoitetaan lain mukaan ”kunkin ajan oikeus- ja moraalikäsityksiä.”

Jo aikaisemmin Turun hovioikeus on linjannut, että yhdistystoiminnan ”ei tarvitse olla rikollista ollakseen laitonta.” Lause on jo vuosien ajan kummastuttanut ihmisiä, mutta juridinen pointti on selvä: yhdistyksen toiminta voi olla lain vastaista, vaikka se ei suoraan olisi rikollista.

No entäpä Elokapinan toiminta? Oma ensimmäinen muistikuvani järjestön toiminnasta on itsenäisyyspäivältä 2019, kun sen jäsenet hyppäsivät kansallismielisen kulkueen eteen tarkoituksenaan estää sen kulkeminen. Tempaus itsessään nousi vitsiksi, koska sen käytännön suoritus päätyi Junes Lokan ja edesmenneen Tiina Wiikin striimille, mutta surkea käytännön suoritus ei poista varsin selvää faktaa: järjestö yritti estää ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista pyrkimällä estämään mielenosoituksen toteuttamista. Vastaavaa perustetta on käytetty perusteena kielto-oikeudenkäynnissä Suomessa. Elokapina otti tempauksesta järjestönä vastuun.

Seuraavana vuonna, 2020, YLE tutustui Elokapinan kokouksessa laadittuun pöytäkirjaan, jossa suunniteltiin järjestön omaa toimintaa. Lista täyttyi laittomuuksista, kuten lentokoneen nousun estäminen ja rekkaliikenteen tukkiminen. Tällaisia tekoja ei selvästi myöskään automaattisesti ammuttu alas auktoriteettien toimesta laittomina ja vaarallisina, vaan ne lisättiin pöytäkirjaan.

Samana vuonna Elokapinalla oli Oulussa mielenosoitus, jota Lokka ja Wiik kävivät kuvaamassa. Heidän kameraan tarttui, kun Elokapinan edustaja sanoi selvällä suomen kielellä: ”Mehän ei missään nimessä kielletä tekevämme laittomuuksia. Se kuuluu meidän strategiaan kyllä.” Järjestö siis itse suoraan ja avoimesti kertoo rikkovansa lakeja. Asia luki aikaisemmin myös järjestön omilla nettisivuilla.

Järjestö on tällä vuosikymmenellä tullut tunnetuksi järjestäessään mielenosoituksia, jotka järjestään johtavat laittomuuksiin ja kymmenien ihmisten putkareissuihin. Laittomat tempaukset eivät ole mitään yksittäisten ihmisten tempauksia, joista järjestö sanoutuisi irti, vaan järjestönä organisoituja massalaittomuuksia, jotka aiheuttavat kymmenien tuhansien eurojen kustannuksia yhteiskunnalle per kerta, kuten vuonna 2021 kerrottiin, kun yhden mielenosoituksen hinnaksi muodostui lähes 100 000 euroa. Kyseessä on siis myös vakava haittatekijä yleiselle edulle.

Elokapina toimii myös rasistisesti, mistä kertoo se, kun se vuonna 2021 omilla sosiaalisen median tileillään kirjoitti, että ”jokainen valkoinen elokapinallinen on osa ongelmaa” mitä tulee värillisten ihmisten mahdollisuuksiin osallistua järjestön tapahtumiin.

Järjestö järjestää osana toimintaansa myös kansalaistottelemattomuuskoulutuksia eli laittomiin tempauksiin osallistumista ja varautumista. Varautumiseen kuuluu skenaarioharjoitukset, miten toimia mahdollisimman hankalasti viranomaisten kanssa toimiessa. Esimerkiksi vuonna 2021 se kirjoitti blogissaan yli 800 ihmisen käyneen läpi järjestön kansalaistottelemattomuuskoulutuksen. Samaiset koulutukset ovat esillä myös järjestön nettisivujen ”tule mukaan” osiossa heti kakkossijalla.

Yhdistys väittää olevansa väkivallaton, mutta esimerkiksi viime keväänä sen virallisilla sometileillä vihjailtiin poliittisella murhalla, jonka kohteena olisi kaupunginvaltuutettu Otto Meri.

Tämä listaus on vain hyvin lyhyt listaus laittomuuksista, joihin Elokapina järjestönä syyllistyy, yllyttää jäseniään sekä kouluttaa niihin osana järjestön virallista toimintaa. Yhdistyslaki asiassa on varsin selvä: laittomuuksiin syyllistyvät yhdistykset lähtevät kieltoon.

Eli kyllä, Elokapinan kiellolle on laissa olemassa täydet perusteet. Se on saanut mellastaa jo vuosien ajan aiheuttaen vandalismia ja massiivisia kuluja veronmaksajille, joista viimeisimpänä esimerkkinä on kulttuurihistoriallisesti tärkeän eduskuntatalon vandalisointi. Maaleja ei ole vieläkään saatu putsattua tolpista kokonaan. Tähän saakka se on saanut olla suojeluksessa, mihin lienee vaikuttanut edellinen vasemmistohallitus, mutta jää nähtäväksi riittääkö virkamiesten suojelu vielä jatkossakin.