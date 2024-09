Elokapinan kielto todistaisi, että olemme samanarvoisia lain edessä

Elokapina, joka on omilla nettisivuillaan kertonut toimintaansa kuuluvan lakien rikkominen, tempaisi jälleen ja nyt yhä kasvavat ihmismassat vaativat järjestön kieltoa. Media on tietenkin vaikeana aiheen äärellä, sillä heidän mukaan Elokapina on hyvien puolella eikä siksi saisi tulla kielletyksi. Kieltoa vaatineesta kansalaisaloitteesta HS uutisoi vain, että itse aloite on juridisesti katsottuna huonosti valmisteltu.

Pitää kyllä paikkansa, että virallisesti kiellosta ei päätetä eduskunnassa. Poliittisia järjestöjä koskevissa kieltohankkeissa tosin käytetään kulissien takaista poliittista painostamista – ja joka muuta väittää, valehtelee itselleen. Siinä mielessä kansanedustajille vietävä, valtavaan suosioon noussut kansalaisaloite on hyvää lobbaustyötä.

Media ei kuitenkaan muista sitä, mitä se on joskus aikaisemmin muistanut toitottaa muissa yhteyksissä; yhdistyslaki sisältää pykälän, joka mahdollistaa kiellon jo nyt. Yhdistyslain mukaan yhdistys ei saa olla lakien tai hyvien tapojen vastainen.

Jos yhdistys kertoo nettisivuillaan lakien rikkomisen olevan osa toimintaansa, ja jos sen tapahtumissa viedään vuositasolla satoja ihmisiä putkaan rikosepäilyjen kera, ja jos sen toimintaan kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten vandalisointi törkeinä vahingontekoina, niin eikö kielto olisi lain mukaan täysin mahdollista – ja jopa lakijärjestelmän velvollisuus alkaa kieltämään sitä?

Miksi Elokapinaa ei ole ainakaan vielä alettu kieltämään? Kansalaisen lukijat varmaan jo tietävätkin vastauksen, kun kyse on järjestelmän suojelemasta lellikistä, mutta kysynpähän silti: eikö lain edessä kaikkien tulisi olla tasa-arvoisia? Onko niin, että toiset saavat rikkoa lakia ja toiset eivät?

Joka tapauksessa, aktiivinen keskustelu aiheesta on askel kohti tasa-arvoisempaa lain soveltamista, joten voit allekirjoittaa aloitteen tästä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/14143