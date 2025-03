Englantilaispariskunta kuljetti tietämättään mukanaan salamatkustajaa palatessaan Ranskasta – saivat 1 800 euron sakon

”Näitä salamatkustajia on kaikkialla. On siis vaarallista pysähtyä ja mennä ulos tarkastamaan ajoneuvoaan koko ajan. Miten sen voi tehdä?”

Englantilaispariskunnalle on langetettu 1 800 euron sakko, kun se oli tietämättään kuljettanut maahanmuuttajan salamatkustajana matkailuautossaan palattuaan kotiin lomalta Ranskasta.

Syyte liittyy viime vuoden lokakuun 15. päivänä sattuneeseen tapaukseen, kun Adrian ja Joanne Fenton ajoivat takaisin Englannin kanaalin yli kotiinsa Essexiin Kaakkois-Englannissa.

Kun he purkivat tavaroitaan, Fenton huomasi, että ajoneuvon yläosaan kiinnitetyn polkupyörätelineen takaosassa oli pari lenkkareita. Tarkemmin tarkasteltuaan hän löysi sisälle tiukasti piiloon ahtautuneen laittoman maahanmuuttajan.

”Hän meni hakemaan polkupyöriä, ja kun hän poistui ja avasi todella tiukasti kiinni olevan kannen, hän näki kaksi lenkkaria ja ajatteli heti, ettei hän ollut jättänyt sinne mitään lenkkareita”, rouva Fenton kertoi Daily Mail -lehdelle. ”Sitten hän huomasi, että sisällä näkyi kaksi jalkaa.”

Pariskunta soitti välittömästi poliisille, joka pidätti salamatkustajan heidän saapuessaan paikalle. Siirtolainen väitti olevansa 16-vuotias ja kotoisin Sudanista. Koska hän on ilman huoltajaa oleva alaikäinen, häntä kohdellaan etuoikeutetusti ja hänelle annetaan Britannian ja kansainvälisen lainsäädännön mukaan enemmän suojaa kuin aikuiselle.

Pariskunta oletti tehneensä velvollisuutensa ilmoittamalla asiasta viranomaisille ja katsoi asian loppuun käsitellyksi. Kaksi kuukautta myöhemmin pariskunta sai kuitenkin sisäministeriöltä virallisen ilmoituksen, jossa heille ilmoitettiin, että heille oli määrätty mojova sakko, koska he olivat laiminlyöneet luvattoman maahantulon estämisen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Sisäasioista vastaava hallituksen osasto, johon otettiin yhteyttä sähköpostitse, väitti, että pariskunta ei ollut ”tarkistanut, ettei ajoneuvoon ollut kätketty salakuljettajaa”.

Vastauksena Joanne Fenton kertoi paikalliselle BBC:n radiokanavalle pitävänsä rangaistusta ”poikkeuksellisen epäoikeudenmukaisena” ja lisäsi: ”Olemme niin vihaisia ja turhautuneita, koska teimme kaiken, mitä meidän piti tehdä.” Pariskunta riitauttaa sakon ja väittää, että maahanmuuttaja oli piiloutunut ajoneuvon ulkopuolelle, ei sen sisälle, ja että heillä ei ollut mitään järkevää keinoa saada tietää, että hän oli siellä.

Fenton ilmaisi turhautumisensa siihen, miten Britannian hallitus kohtelee palaavia lomailijoita, ja väitti, että huolelliset tarkastukset eivät yksinkertaisesti ole mahdollisia ja että koska Calais’n lähellä sijaitseviin lauttaterminaaleihin kerääntyy paljon maahanmuuttajia, olisi vaarallista pysähtyä jatkuvasti etsimään salamatkustajia, ja se saattaisi jopa osoittautua vastoin intuitiota.

”On tarpeeksi vaarallista ajaa Ranskan läpi, ja voit kysyä keneltä tahansa, joka ajaa Ranskan läpi ja tulee rajalle”, hän sanoi. ”Näitä salamatkustajia on kaikkialla. On siis vaarallista pysähtyä ja mennä ulos ja tarkistaa ajoneuvoaan koko ajan. Miten sen voi tehdä?”

”Kuinka turvallista tavallisen lomailijan on nousta autostaan, olipa kyseessä ajoneuvon vetämän asuntovaunun, pakettiauton tai matkailuauton kuljettaminen? Kuinka turvallista on, että meidän on jatkuvasti noustava ulos ja tarkistettava, etteivät he tartu ajoneuvon alle? Se on mahdotonta”, rouva Fenton lisäsi.

Sisäministeriön tiedottaja puolusti rangaistusjärjestelmää ja totesi, että sakot on ”suunniteltu kohdistumaan huolimattomuuteen eikä rikoksiin”. Fentonit ovat kuitenkin edelleen turhautuneita ja harkitsevat oikeustoimia, vaikka he uskovatkin niiden olevan turhia. ”Tuhlaamme tässä vain lisää rahaa ja joudumme lopulta maksamaan sakot”, he sanoivat.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: