Maahanmuuttajien salakuljettaja paljastaa: ”Ansaitsen 6 500 euroa matkalta ja Espanja maksaa lentoni kotiin”

Maahanmuuttajien salakuljettaja, Ely-niminen mauritanilaismies paljastaa, miten hän tienaa jopa 6 500 euroa matkalta kuljettamalla ihmisiä Kanariansaarille, välttelee viranomaisia navigointitaidoillaan ja joutuu toistuvasti karkotetuksi Espanjasta, joka kustantaa toistuvasti hänen paluulentonsa takaisin kotiinsa.

Maahanmuuttajien salakuljettaja antoi El Españolille yksinoikeudella haastattelun, jossa hän paljasti kaiken laittomien maahanmuuttajien salakuljetuksesta Afrikan mantereelta Kanariansaarille. Hän kertoi yksityiskohtaisesti saamistaan tuottoisista summista ja siitä, miten hän pakoilee viranomaisia.

Ely on pahamaineinen mauritanialainen merimies, joka on ollut kapteenina neljällä onnistuneella ihmissalakuljetusmatkalla Kanariansaarille. Hän kertoi uutistoimistolle toimivansa Nouadhiboussa Mauritaniassa ja kuvailee itseään pikemminkin ”taitavaksi merenkulkijaksi” kuin ihmiskauppiaaksi.

”Olen merimies. Osaan navigoida. Jos veneet eivät selviä, se johtuu siitä, että vastuuhenkilöt eivät tiedä, mitä tekevät”, hän sanoi. Hän väitti suorittaneensa neljä matkaa ilman kuolonuhreja, mikä on harvinainen saavutus vaarallisella siirtolaisreitillä.

Elyn mukaan hän ansaitsee 3 000-6 500 euroa matkalta kysynnästä riippuen. ”Se on yksinkertaista taloustiedettä – kysyntä ja tarjonta. Juuri nyt kapteeneja ei ole paljon tarjolla. Juuri yhtenä päivänä minulle tarjottiin 7 000 euroa matkasta, mutta en ottanut sitä vastaan, koska äitini on sairas,” hän sanoo.

Hän vertasi tätä kalastuksesta saataviin vaatimattomiin mahdollisiin tuloihin, joiden saamiseen kuluisi hänen mukaansa lähes kolme vuotta. Nyt hän tienaa saman verran yhdellä ihmissalakuljetusreissulla, joka voi olla suoritettu 72 tunnissa.

”En käytä GPS:ää, vain kompassia ja tähtiä. Jos tiedät, mitä teet, pääset perille. Jos et, eksyt Atlantille”, hän kertoi sivustolle. Välttääkseen meripartioita hän suuntaa aluksi kohti Amerikkaa ja palaa sitten takaisin Kanariansaarille hyödyntäen merivirtoja.

Ely kuvaili myös operaation taloudellisuutta. Laittomat maahanmuuttajat maksavat paikasta 1 000-3 000 euroa, ja ne, joilla on varaa enemmän, saavat turvallisemmat paikat. Tyypillisessä siirtolaisveneessä on 60-90 ihmistä, mutta ylikuormitus johtaa usein veneen kaatumiseen. ”Kerran minulle tuotiin vene, jossa oli 120 ihmistä. Kieltäydyin. Se oli liian vaarallista”, hän sanoi.

Matkustajien valvonta on toinen haaste. ”Vaikeinta on pitää ihmiset rauhallisina. Jos he joutuvat paniikkiin ja kaikki siirtyvät sivulle, vene uppoaa.” Ely kertoi, että hänellä on kaksi luotettavaa miehistön jäsentä, jotka pitävät yllä järjestystä matkan aikana, mutta myönsi, että epäsuotuisissa sääolosuhteissa tämä voi olla vaikeaa. ”Jos merenkäynti käy rajuksi, me vain rukoilemme.”

Espanjan vesille päästyään maahanmuuttajia ohjeistetaan kieltämään tietävänsä, kuka veneen kapteeni on. ”Siirrymme kaikki pois moottorin läheltä ja sanomme, että me kaikki ajoimme sitä”, Ely sanoi. Tämä on keino välttää Espanjassa syytteet laittoman maahanmuuton helpottamisesta, josta kapteeni voi saada jopa kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksen.

Vaikka Ely on pidätetty useita kertoja Espanjassa, hänet on lähes aina karkotettu eikä vangittu, ja aina veronmaksajien kustannuksella. ”Espanjan viranomaiset tietävät, kuka olen. Mutta joka kerta he vain lähettävät minut takaisin Mauritaniaan. Ja he maksavat tietysti paluulentoni!”

Hän kertoi tapauksesta, jossa mauritanialainen virkailija Teneriffalla tunnisti hänet, mutta antoi hänen palata kotiinsa. Toisessa tapauksessa hän vietti aikaa Las Palmasin vankilassa ennen kuin hänet karkotettiin.

Tällä hetkellä Ely sanoo pitävänsä taukoa salakuljetuksesta huolehtiakseen äidistään ja tyttäristään. ”Ansaitsen vähän, mutta se riittää heille.”

Hän väittää aluksi, ettei hänellä ole suunnitelmia muuttaa pysyvästi ja vakuuttaa, että jos hän niin tekisi, se tapahtuisi laillisin keinoin. ”Jos lähden, se tapahtuu viisumilla. Ehkä Amerikkaan – osaisin suunnistaa siellä.”

Epävirallisesti hän kuitenkin myönsi, että hän saattaa yrittää vielä viimeisen kerran ylittää meren – tällä kertaa itsensä vuoksi. ”Jos lähden uudestaan, se tapahtuu jäädäkseni. Toivottavasti ystäväni Espanjassa pitävät tästä haastattelusta. En halua mitään ongelmia palatessani!”

Lähde: El Español

