Ennätysmäärä reserviläisiä siirtynyt siviilipalvelukseen Venäjän hyökkäyksen jälkeen

Armeijan reservistä siviilipalvelukseen siirtymistä koskevien hakemusten määrä on kasvanut tänä vuonna räjähdysmäisesti: vuonna 2021 vain 460 hakemusta, tänä vuonna tähän mennessä yli 3 300. Suuntaus alkoi vuoden alussa, mutta kiihtyi maaliskuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla.

Vaikka jotkut uskovat, että Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on todennäköisesti ollut osuutta hakemusten kasvuun, Yle kertoo, että hakemuksissa ei kysytä hakijoiden motiiveja.

Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen totesi, että Venäjän hyökkäyksellä oli hyvin todennäköisesti kuitenkin merkitystä armeijan reservistä poistumishakemusten määrään, ja sanoi, että ”mahdollisesti siinä vaiheessa moni on myös miettinyt, onko vakaumus sama”. Hän kuitenkin väitti, ettei näe trendiä Suomen maanpuolustuksen kannalta ongelmallisena.

”Suomen reservin koko on noin 900 000 ihmistä, joten tämä on pieni määrä. Täytyy myös muistaa, että täydennyspalvelukseen velvoitetut saavat erittäin hyvän viikon mittaisen koulutuksen. Sen ansiosta he saavat valmiudet toimia arkipäivän kriiseissä ja heidät määrätään myös erilaisiin tehtäviin poikkeusoloissa”, hän totesi.

