Pääministeri Viktor Orbánin matkustettua Kiovaan, Moskovaan ja Pekingiin EU on aloittanut puheenjohtajavaltion järjestämien kokousten osittaisen boikotin. Nyt 63 Euroopan parlamentin jäsentä vaatii, että Unkarin äänioikeus EU:ssa keskeytetään kokonaan.

Boikotin myötä EU lähettää Unkarin johtamiin kokouksiin vain virkamiehiä, ei komissaareja.

Kaikki eurooppalaiset johtajat eivät kannata näitä päätöksiä. Esimerkiksi Itävallan liittokansleri Karl Nehammer sanoo, että Unkarin boikotoiminen ei ole hyvä ratkaisu.

Orbánin rauhanmatkalla käytiin muutamassa päivässä keskusteluja Kiovassa, Moskovassa ja Pekingissä. Tätä seurasi ilmoitus, jonka mukaan EU-komissaarit boikotoivat Unkarin puheenjohtajuuskautta ja järjestävät jopa oman kokouksensa Brysselissä elokuussa. Useimmat EU-johtajat tuomitsivat Viktor Orbánin rauhanoperaation ja totesivat, että EU:n virkaatekevänä puheenjohtajana hänellä ei ollut valtuuksia osallistua tällaiseen operaatioon.

Itävallan liittokansleri Karl Nehammer kommentoi keskustelua sanomalla, että Viktor Orbán on rikkonut tabun, josta pitäisi keskustella, mutta että vastauksena tähän ei pitäisi rikkoa toista tabua, joten Unkarin EU-puheenjohtajuutta ei tarvitse boikotoida.

Itävallan liittokansleri sanoi, että pahin ratkaisu on se, että Euroopan unionin osapuolet eivät puhu keskenään, minkä vuoksi Itävallan kansanpuolueen ministerit osallistuvat edelleen EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion kokouksiin.

🇭🇺🇺🇦 Zelensky: Ukraine’s relationship with Hungary is now ”different” after PM Orbán’s visit to Kyiv. pic.twitter.com/NU6xzWvpjM

— Remix News & Views (@RMXnews) July 4, 2024