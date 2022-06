Euroopan parlamentti kannattaa polttomoottoriautojen kieltämistä

Keskiviikkona järjestettävässä tiukassa äänestyksessä päätetään, asetetaanko polttomoottoriautoille täyskielto vai ei.

Polttomoottorin tuhoaminen ei ole koskaan ollut helppoa.

Euroopan parlamentin lainsäätäjät äänestävät keskiviikkona siitä, pitäisikö uusien bensiini- ja dieselkäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen myynti lopettaa kokonaan vuodesta 2035 alkaen.

Henkilöautoja ja pakettiautoja koskevan hiilidioksidistandardilainsäädännön tarkistaminen on kriittinen osa komission Fit for 55 -pakettia. Tarkoituksena on saada teollisuus, joka aiheuttaa viidenneksen EU:n kasvihuonekaasupäästöistä, saavuttamaan EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteet vuodelle 2050.

Teollisuus ja joidenkin autonvalmistajamaiden parlamentin jäsenet vaativat kuitenkin polttomoottoreiden täytäntöönpanon lykkäämistä, koska se on tarpeen, jotta plug-in-hybridimallit pysyisivät toiminnassa.

Taistelu koskee 10 prosenttiyksikköä.

Keskiviikkona lainsäätäjät voivat joko äänestää Euroopan komission – ja parlamentin ympäristövaliokunnan hyväksymän mietintöluonnoksen – kanssa, jonka mukaan kaikkien vuodesta 2035 alkaen myytävien uusien henkilö- ja pakettiautojen on oltava päästöttömiä. Tai he voivat tukea keskustaoikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen vastaehdotusta, jonka mukaan vähennys olisi 90 prosenttia ilman kiinteää poistumispäivämäärää.

Virkamiehet ovat yhtä mieltä siitä, että 705 kansanedustajan parlamentissa voittomarginaali on todennäköisesti enintään 15 ääntä.

Lobbaajia on liikkeellä sankoin joukoin.

”Vuoden 2035 tavoitteiden vastustaminen ei yksinkertaisesti sovi yhteen Euroopan ilmastotavoitteen kanssa”, sanoi Alex Keynes, joka on Transport & Environment -järjestön puhtaista ajoneuvoista vastaava johtaja. ”Polttomoottorikäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen asteittainen poistaminen käytöstä on historiallinen tilaisuus lopettaa öljyriippuvuutemme ja turvata meidät despooteilta ja ilmastonmuutokselta.”

Keskustelun vastapuolen edustajat sanovat, että täysimittainen luopuminen lamauttaa Euroopan suurimman teollisuudenalan, koska se käytännössä pakottaa käyttämään sähköautoja.

”Ei laiteta kaikkia munia yhteen koriin, kun asetetaan uusia sääntöjä puhtaille autoille”, sanoi Jens Gieseke, saksalainen konservatiivinen Euroopan parlamentin jäsen, joka johtaa pyrkimyksiä leikata vuoden 2035 mandaattia 90 prosenttiin. ”Meidän on saavutettava päästövähennykset ja varmistettava samalla, että talous pystyy selviytymään sosiaalisesta siirtymästä.”

Hän väitti myös, ettei ole järkevää pakottaa autonvalmistajia laajentamaan sähköautojen myyntiä, jos sähkö ei ole puhdasta, jota kuljettajat käyttävät autojen akkujen lataamiseen.

Täydellisen päästövähennyksen tukeminen vuoteen 2035 mennessä ottamatta käyttöön uutta synteettisten polttoaineiden korvausjärjestelmää tai muuttamatta autonvalmistajien päästöjen laskentatapaa siten, että se mahdollistaisi muutkin kuin sähköautot, merkitsisi ”kuluttajien valinnanvaran rajoittamista, innovaation tukahduttamista ja kilpailuetumme menettämistä”, sanoi Sigrid de Vries, Euroopan autoteollisuuden tavarantoimittajien liiton päälobbari.

”Tieliikenteen ilmastoneutraaliuden saavuttaminen edellyttää muutakin kuin yhtä ainoaa lähestymistapaa”, hän totesi.

Polttomoottoriautojen myynnin lopettaminen vaarantaisi noin 500 000 työpaikkaa

Paperilla äänestys jakautuu puhtaasti sosialistien ja demokraattien, Renew Europe -puolueen ja vihreiden – jotka kannattavat vuoden 2035 päättymispäivää – ja lähinnä oikeistopuolueiden kesken, jotka kannattavat 90 prosenttia.

Todellisuudessa tilanne on paljon monimutkaisempi.

Esimerkiksi Renew Europe -puolueeseen kuuluvat Saksan vapaiden demokraattien Euroopan parlamentin jäsenet kannattavat 90 prosenttia. Heidän puolueensa on osa Saksan hallitusta, joka kannattaa vuoden 2035 päättymisaikaa. Myös Ranskan valtuuskunnassa on toisinajattelijoita, jotka pelkäävät työpaikkojen menetyksiä Renaultilla.

Työpaikkakysymys on kriittinen Keski-Euroopan autoteollisuusmaille, minkä vuoksi Tšekin ja Romanian lainsäätäjät asettuvat Gieseken puolelle.

Myös puolalaiset parlamentin jäsenet, jotka kuuluvat hallitsevaan kansallismieliseen koalitioon, ovat tiukan valinnan edessä. Varsovan hallitus kannattaa täydellistä luopumista vuoteen 2035 mennessä, mutta heidän oma Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmänsä kannattaa 90 prosentin luopumista.

Ilmaston ja työpaikkojen vastakkainasettelu hallitsi tiistain täysistuntokeskustelua.

”Meidän ei pidä kuunnella polttoaineteollisuuden ja autonvalmistajien lobbaajia, jotka lähettävät teille sähköpostia, että älkää antako periksi, ihmiset”, sanoi Karima Delli, ranskalainen vihreiden europarlamentaarikko. ”Me seisomme työntekijöiden rinnalla, jotta tehtaita ei suljeta.”

Gieseke kuitenkin varoitti, että polttomoottoriautojen myynnin lopettaminen vaarantaisi noin 500 000 työpaikkaa.

Henkilöautojen hiilidioksidikeskustelun tulos antaa suuntaa myös kuorma-autojen tarkistetuille päästönormeille, jotka komission odotetaan julkaisevan myöhemmin tänä vuonna.

”Jos epäonnistumme henkilöautoissa, epäonnistumme luonnollisesti myös kuorma-autoissa”, sanoi Pascal Canfin, ympäristövaliokunnan puheenjohtajana toimiva ranskalainen liberaali Euroopan parlamentin jäsen. ”Koko tieliikennealan osalta antaisimme periksi ilmastoneutraaliuden suhteen.”

Lähde: Politico