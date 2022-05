Huumausaineisiin liittyvän rikoskokonaisuuden tutkinta valmistunut

Hämeen poliisilaitoksen Järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaryhmä on saanut valmiiksi rikoskokonaisuuden tutkinnan, jossa on selvitty lukuisia törkeitä huumausainerikoksia ja yksittäisiä lievempiä rikoksia.

Rikosten epäillään tapahtuneen 9.4.2020 – 14.2.2022 välisenä aikana Lahdessa. Tutkinnan perusteella päätekijän epäillään ostaneen, myyneen ja kasvattaneen yli 50 kg marihuanaa, yli 500 grammaa kokaiinia ja 1100 grammaa amfetamiinia. Huumausaineiden yhteenlasketun rikoshyödyn epäillään olevan 586 813 – 650 610 euroa. Vakuustakavarikkoon on saatu tämän kokonaisuuden päätekijältä omaisuutta yli 196 000 euron arvosta. Tutkinnan aikana kaksi henkilöä on ollut vangittuna.

Nyt valmistunut rikoskokonaisuus liittyy aiemmin julkisuudessa olleeseen kokonaisuuteen, jossa oli tutkittu Lahden ja Kouvolan seudulla vaikuttaneen järjestäytyneen rikollisryhmän huumausaineiden laajamittaista vastaanottoa ja edelleen levitystä. Tuossa kokonaisuudessa rikollisryhmä oli toiminut osana kansainvälistä rikollisryhmää, jonka toimialana on ollut laajamittainen huumausaineiden maahantuonti ja edelleen levitys Suomessa. Tutkinnassa on tehty yhteistyötä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ja Keskusrikospoliisin kanssa.

Tässä rikoskokonaisuudessa on selvitetty huumausaineiden levitystä Lahdessa. Ryhmä on rikollisessa toiminnassa käyttänyt osin salattuja Sky ECC -puhelimia. SkyECC on etähallittuun puhelimeen asennettava pikaviestisovellus, joka mahdollistaa viestien sekä liitetiedostojen vaihtamisen muiden SkyECC -käyttäjien kanssa. Sovellus välittää ja tallentaa viestit salattuina.

Asia on siirretty syyteharkintaan.

Poliisi