Israel on ilmoittanut sulkeneensa ilmatilansa – Iran on aloittanut lennokki-iskun

Israelin ilmailuviranomaiset sanovat sulkevansa maan ilmatilan kaikilta lennoilta valmistautuessaan Iranin lennokkien hyökkäykseen.

Maan lentokenttäviranomainen ilmoitti, että ilmatilan sulku tuli voimaan kello 12.30 paikallista aikaa (17.30 EDT).

Viranomaisen mukaan tämä vaikuttaa lentoihin, ja se kehotti matkustajia tarkistamaan muutokset lentoyhtiöiltään.

Iranin valtiollinen televisio ilmoitti Teheranin aloittaneen hyökkäyksen kohti Israelia. Irakin valtiollinen uutistoimisto siteerasi liikenneministeri Raqqa Saadawia, jonka mukaan maan ilmatila oli suljettu.

Ennen kuin hyökkäyksestä ilmoitettiin, FlyDubain lento Arabiemiraattien Dubaissa sijaitsevasta Dubaista Tel Aviviin Israelissa kääntyi ympäri, kun se oli Saudi-Arabian yläpuolella, lentoseurantatiedot osoittivat.

Iran on aloittanut lennokki-iskun Israeliin

Israelin armeijan mukaan Iran on laukaissut useita lennokkeja kohti Israelia.

Armeijan tiedottaja, kontra-amiraali Daniel Hagari sanoi, että koneiden saapuminen kestää useita tunteja. Hän sanoi Israelin olevan valmistautunut. Hän puhui lauantai-iltana.

Israel on ollut korotetussa hälytystilassa sen jälkeen, kun viime viikolla Syyriassa tehdyssä ilmaiskussa kuoli kaksi iranilaiskenraalia. Iran syytti Israelia iskun takana olevaksi ja vannoi kostoa. Israel ei ole kommentoinut hyökkäystä.

Hyökkäyksestä informoitu Yhdysvaltain virkamies sanoi, että Iran oli laukaissut ”kymmeniä” lennokkeja. Virkamies ei voinut julkisesti keskustella hyökkäyksen yksityiskohdista ja puhui Associated Pressille nimettömänä.

Aiemmin lauantaina Israelin armeija ilmoitti peruuttavansa koulunkäynnin ja rajoittavansa julkisia kokoontumisia enintään 1 000 ihmiseen varotoimenpiteenä.

Hagari sanoi toimittajille, että Israel on ”valmistautunut ja valmis” puolustus- ja hyökkäystoimiin. Hän sanoi myös, että yhteistyö Yhdysvaltojen ja muiden alueen kumppaneiden kanssa on ”tiivistä”.

Yhdysvaltain keskusjohtopäällikkö, kenraali Erik Kurilla on käynyt viime päivinä Israelissa koordinoimassa Israelin kanssa Iranin uhkia.

Israelilla on useita ilmapuolustuskerroksia, jotka pystyvät torjumaan kaikkea pitkän kantaman ohjuksista UAV:iin ja lyhyen kantaman ohjuksiin. Hagari sanoi, että ”Israelilla on erinomainen ilmapuolustusjärjestelmä”, mutta korosti, ettei se ole 100-prosenttisen tehokas, ja kehotti kansalaisia kuuntelemaan turvallisuusilmoituksia.

Presidentti Joe Bidenin oli määrä kutsua lauantaina koolle kansallisen turvallisuusneuvoston päämiesten kokous keskustelemaan meneillään olevasta hyökkäyksestä, Valkoinen talo kertoi. Biden keskeytti viikonloppumatkansa Delawaressa sijaitsevalla rantahuvilallaan palatakseen Valkoiseen taloon seuraamaan tilannetta.

Iranin virkamiehet, mukaan lukien korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei, ovat jo päivien ajan uhanneet kostotoimena iskeä Israeliin Syyria-iskun vuoksi.

Iran on pitkälti välttänyt hyökkäämästä suoraan Israeliin, vaikka se on tappanut kohdennetusti ydintieteilijöitä ja tehnyt sabotaasikampanjoita Iranin ydinvoimaloihin. Iran on hyökännyt israelilaisiin tai juutalaisiin sidoksissa oleviin kohteisiin proxy-joukkojen välityksellä.

Israelin sota Hamasia vastaan Gazan kaistalla on lietsonut vuosikymmeniä kestäneitä jännitteitä Lähi-idässä, ja jokainen uusi hyökkäys uhkaa kärjistää konfliktin laajemmaksi alueelliseksi sodaksi.

Myös lauantaina Iranin puolisotilaallisen vallankumouskaartin kommandojoukot laskeutuivat helikopterista Israelin alaisuudessa olleeseen konttialukseen lähellä Hormuzin salmea ja kaappasivat aluksen.

Iranin valtiollinen IRNA kertoi, että kaartin laivaston erikoisjoukkojen yksikkö suoritti hyökkäyksen Portugalin lipun alla purjehtivaan MSC Aries -konttilaivaan, joka on yhteydessä lontoolaiseen Zodiac Maritime -yhtiöön.

Lähde: AP