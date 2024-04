Israel vetää kolme prikaatia Gazan eteläosasta

Israel vetää mediatietojen mukaan suuren määrän joukkojaan Gazan eteläosasta.

Kolme 98-divisioonan prikaatia poistui Khan Yunisin alueelta sunnuntaina, kertoo Jerusalem Post sotilasradiolähetyksiin vedoten.

Israel on uhannut maahyökkäyksellä Rafahiin, joka on Etelä-Gazassa sijaitseva kaupunki, jossa on paljon pakolaisia. Muun muassa Yhdysvallat on vastustanut voimakkaasti tällaista hyökkäystä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu väittää kuitenkin sunnuntain vetäytymisen jälkeen edelleen, että hän aikoo ”ehdottomasti” mennä edelleen Rafahiin, hänen tiedottajansa sanoi Sky Newsille.

Lähde: Jerusalem Post