Italialaiset opettajat pidätettiin Bulgariassa, kun he auttoivat laittomia maahanmuuttajia Balkanin reitillä

Kolme italialaista opettajaa pidätettiin Bulgariassa joulun aikana, kun heitä syytettiin laittoman maahanmuuton helpottamisesta. Ryhmä väittää, että he antoivat humanitaarista apua ja dokumentoivat maahanmuuttajien oloja Balkanin reitillä.

Kolme italialaista opettajaa pidätettiin Bulgariassa joululoman aikana, ja heitä syytettiin laittoman maahanmuuton helpottamisesta Balkanin reittiä pitkin.

Torinolainen ryhmä, johon kuuluivat Lucia Randone, Simone Zito ja Virginia Speranza, vakuutti, että heidän tavoitteenaan oli tarjota humanitaarista apua Eurooppaan pyrkiville siirtolaisille, toimittaa heille välttämättömiä tarvikkeita ja lisätä tietoisuutta olosuhteista, joita siirtolaiset kohtaavat Bulgarian rajalla.

Casale Monferratosta kotoisin oleva historian ja filosofian opettaja Lucia Randone selitti heidän tehtäväänsä Corriere della Seralle: ”Kuulimme Bosniassa ja Serbiassa tarinoita Bulgarian poliisiväkivallasta, joten päätimme muuttaa sinne. Tavoitteenamme on tuoda konkreettista solidaarisuutta – ruokaa, lämpimiä vaatteita, lääkkeitä – ja kiinnittää huomiota tällä rajalla tapahtuviin rikkomuksiin.”

Ryhmä, jotka kaikki ovat jäseniä ”Balkan Routes”-kollektiivissa, väitti, että vaikka paljon keskitytään Välimerelle, ”Bulgarian raja on kaikista väkivaltaisin”.

Ryhmän toimintaan kuuluu avunannon lisäksi rajalta työntöjen laiton estäminen olemalla fyysisesti läsnä maahanmuuttajien saapuessa.

Passivapaata matkustamista Bulgariasta Suomeen asti

Bulgarian viranomaiset pidättivät 24. joulukuuta Randonen, Ziton ja Speranzan ja syyttivät heitä laittoman maahanmuuton tukemiseen liittyvästä toiminnasta.

”Kun saavuimme metsään [rajan lähelle], ilmoitimme välittömästi rajapoliisille”, yksi ryhmän jäsenistä kertoi italialaisille tiedotusvälineille.

”Jos emme olisi tehneet niin, meistä olisi tehty rikosilmoitus laittoman maahanmuuton avustamisesta. Tavoitteenamme oli olla läsnä, kun [siirtolaiset] saapuvat, jotta estämme laittoman työnnön”, he lisäsivät.

Bulgarian viranomaiset eivät kuitenkaan ottaneet toimintaa hyvin vastaan, ja heidät otettiin pikaisesti kiinni ja he viettivät yön poliisin sellissä.

Kolme opettajaa vapautettiin ja he palasivat Italiaan 5. tammikuuta. Varoituksesta huolimatta Randone vahvisti ryhmän päättäväisyyden jatkaa rajavartijoiden käytäntöjen valaisemista.

”Poliisi käyttäytyy usein halventavasti maahanmuuttajia kohtaan. Fyysinen läsnäolomme on ratkaisevan tärkeää epäinhimillistämisen rajoittamiseksi.”

He perustelivat aktivismiaan raportoimalla väitetystä välikohtauksesta 26. joulukuuta samalla rajalla, jossa he ”saivat ilmoituksen kolmesta 15-17-vuotiaasta egyptiläisestä pojasta”, jotka yrittivät ylittää rajan. ”Poliisi pysäytti meidät, emme päässeet heidän luokseen, ja he kuolivat”, ryhmä väitti.

Romania ja Bulgaria liittyivät molemmat virallisesti Schengen-alueeseen 1. tammikuuta, mikä luo lopulta käytävän, jossa matkustaminen on passivapaata viimeksi mainitusta maasta pohjoiseen Suomeen ja länteen Portugaliin, vaikka joitakin rajatarkastuksia tehdään edelleen sekä Unkarin ja Romanian että Romanian ja Bulgarian välisillä rajoilla ainakin vuoden ensimmäisen puoliskon ajan.

