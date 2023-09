Italian siirtolaiskriisi: Lampedusan asukkaat järjestävät joukkomielenosoituksia, kun Ursula von der Leyen vierailee saarella

Von der Leyen ilmoitti 10-kohtaisesta toimintasuunnitelmasta, mutta EU:lla ei ole juurikaan uskottavuutta maahanmuuton suhteen.

Italialaiset järjestivät joukkomielenosoituksia Lampedusan saarella vain tunteja ennen Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Italian pääministerin Giorgia Melonin vierailua sunnuntaina. Saaren italialaiset asukkaat, joita on tällä hetkellä enemmän kuin laittomia maahanmuuttajia, vaativat toimenpiteitä kestämättömäksi käyneen siirtolaistulvan pysäyttämiseksi.

Saareen saapuu yhä lisää siirtolaisia kuljettavia veneitä, ja sunnuntaina saapui jopa yli 100 siirtolaista. Siirtolaisten määrä on ylittänyt 10 000:n rajan viimeisen viikon aikana, ja Lampedusan pienellä saarella asuu noin 6 000 ihmistä. Pelkästään viime tiistaina saarelle saapui yli 6 000 laitonta siirtolaista vain vuorokaudessa.

Sadat ihmiset lähtivät lauantaina kaduille vaatimaan välitöntä ratkaisua tilanteeseen. Sosiaalisessa mediassa julkaistu kuvamateriaali osoittaa paikallisten turhautumista.

Italian residents in Lampedusa rise up: ”Stop the invasion! You journalists say they are refugees, false! They are not refugees!” It’s time for protests to spread across Europe. https://t.co/drJGG347r2 pic.twitter.com/TT4lOkY2LJ — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 16, 2023

Lampedusa teraz. Trwa protest mieszkańców wyspy przeciwko nielegalnej migracji. pic.twitter.com/nrWTtvG1LP — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) September 16, 2023

Jotkut mielenosoittajat sanoivat protestoivansa ensimmäistä kertaa kriisin vakavuuden vuoksi.

”Viime vuosina en ole viitsinyt ryhtyä toimiin tämän asian suhteen. Mutta nyt tunnen vaistomaisesti, että minun on suojeltava lapsiani, koska en tiedä, mitä Lampedusalle tapahtuu tulevaisuudessa”, eräs mielenosoittaja sanoi.

”Emme halua telttaleirejä. Tämä on viestimme Euroopalle ja Italian hallitukselle. Lampedusan asukkaat ovat väsyneitä”, sanoi toinen mielenosoittaja sen jälkeen, kun uutiset siitä, että entiselle sotilastukikohdalle ollaan pystyttämässä telttakaupunkia siirtolaisille, olivat levinneet.

Samaan aikaan Lampedusaan saapuneet afrikkalaiset siirtolaisjoukot ovat myös aloittaneet mielenosoituksia, joihin kuuluu tiesulkuja, joissa he vaativat tarvikkeita ja parempaa elintasoa. Lampedusan vastaanottokeskuksissa, jotka on suunniteltu muutamalle sadalle ihmiselle, asuu tällä hetkellä tuhansia laittomia siirtolaisia.

African migrants in Lampedusa are now building road blocks as a protest against Italian authorities. Meloni has yet to act. pic.twitter.com/7GqdB3eilG — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) September 17, 2023

Von der Leyenin vierailu vaikeuksissa olevalle saarelle on osoitus siitä, miten pahaksi kriisi on kasvanut, vaikka EU on tehnyt ehdotuksia ja lupauksia vuosien ajan, mutta tulokset ovat olleet vähäisiä. Itse asiassa kriisi on vain kasvanut, ja Italia lähestyy nopeasti ennätysmäärää laittomia maahanmuuttajia, jotka saapuivat maahan vuonna 2016 kriisin huippuvaiheessa.

Von der Leyen lupasi Euroopan ja Italian viranomaisten yhteistyötä siirtolaiskriisissä ja ilmoitti välittömästä 10-kohtaisesta toimintasuunnitelmasta. Siihen kuuluu Euroopan turvapaikka-asioiden viraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) läsnäolon ja tuen vahvistaminen Italiassa.

Myös rajavalvontaa merellä ja ilmassa olisi von der Leyenin mukaan tehostettava. Ellei EU:n maahanmuuttopolitiikkaan tehdä perustavanlaatuista muutosta, valvonnan lisääminen ei kuitenkaan hidasta maahantulomääriä. Itse asiassa EU:n merenkulkupalvelut ovat usein mukana kuljettamassa merellä havaittuja siirtolaisia maihin.

Von der Leyen lupasi myös nopeuttaa laitteiden ja koulutuksen toimittamista Tunisian rannikkovartiostolle ja muille viranomaisille. Hänen mukaansa ihmissalakuljettajien vastaisia toimia tehostetaan ja merikuljetukseen soveltumattomien veneiden käyttöä rajoitetaan.

Von der Leyen antoi kuitenkin myös lausuntoja, jotka osoittavat, että EU:n tavoitteena ei ole pysäyttää siirtolaiskriisiä, vaan yksinkertaisesti levittää tulijat muihin Euroopan maihin. Hän sanoi, että Lampedusaan saapuneet ihmiset, erityisesti naiset ja alaikäiset, pitäisi siirtää muihin EU:n jäsenvaltioihin.

Monet Länsi-Euroopan maat, kuten Saksa, ovat kuitenkin sanoneet, etteivät ne enää ota vastaan siirtolaisia eteläisistä valtioista, ja nostaneet erityisesti Italian esiin. Saksa väittää, että Italia kieltäytyy ottamasta vastaan turvapaikanhakijoita, jotka ovat ensin rekisteröineet hakemuksensa Italiassa, mikä Dublinin sääntöjen mukaan velvoittaa Italian ottamaan heidät takaisin, Saksan hallituksen mukaan.

Lähde: Remix