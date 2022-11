Itävalta, Unkari ja Serbia perustavat yhteiset rajapuolustusjoukot

Unkari, Itävalta ja Serbia ovat sopineet perustavansa yhteiset rajapuolustusjoukot selviytyäkseen pahenevasta siirtolaiskriisistä. Kaikki kolme maata ovat joutuneet kohtaamaan rajahyökkäyksiä ja kamppailevat estääkseen rajarikkomusten lisääntymisen.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán, Serbian presidentti Aleksandar Vučić ja Itävallan liittokansleri Karl Nehammer sopivat Belgradin huippukokouksessa yhteisten rajavartiolaitoksen yksityiskohdista ja pyysivät Euroopan unionilta apua.

”Serbian jäsenyys Euroopan unionissa on Euroopan etujen mukaista. Olisi paljon helpompaa suojella Serbiaa muuttoliikkeeltä, jos Serbia olisi myös Euroopan unionin jäsen”, Orbán sanoi Belgradin huippukokouksen jälkeen.

Unkarin pääministeri tapasi keskiviikkona serbialaisen ja itävaltalaisen virkaveljensä vahvistaakseen rajavalvontayhteistyötä näiden kolmen maan välillä, kertoo unkarilainen uutistoimisto Magyar Hirlap. Tapaamisen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Orbán korosti, että Serbia on Euroopan turvallisuuden kannalta keskeinen maa, sillä kun se suojelee omia rajojaan, se suojelee myös koko Euroopan unionia.

”Ennen Serbian liittymistä EU:hun, jota Unkari on jo pitkään kannattanut, ainoa tavoite pitäisi olla puolustuslinjojen siirtäminen mahdollisimman etelään”, sanoi Orbán. ”Unkari antaa välittömästi tarvittavaa henkilöstöä ja teknistä kalustoa Serbian, Itävallan ja Unkarin yhteisiin rajavartiolaitoksiin”, hän lisäsi.

”Unkarin ja Serbian kansakunnilla on yhteinen kohtalo, mikä tarkoittaa, että ne ovat yhdessä niin hyvinä kuin huonoina aikoina ja auttavat toisiaan. Tämän vuoksi meidän on tehtävä yhteistyötä.” Orbán sanoi.

Uusien rajajoukkojen myötä itävaltalaiset ja unkarilaiset poliisiyksiköt siirtyvät todennäköisesti Serbian rajalle, jota pidetään monien siirtolaisten ensimmäisenä maahantulopaikkana EU:hun. Serbian epävakaalla rajalla on ollut aseellisia yhteenottoja maahanmuuttajien kanssa, joissa on kuollut useita ihmisiä, kun ihmissalakuljettajajengit kilpailevat alueesta ja valvonnasta.

Orbán lisäsi, että Aleksandar Vučić on Unkarin historian paras serbialainen kumppani. He olivat yhtä mieltä siitä, että heidän yhteiset rajapuolustusjoukkonsa ovat tärkeitä koko Balkanille, koska koko alue kärsii laittomasta siirtolaisuudesta.

Hän totesi myös, että muuttoliikettä ei pitäisi hallita vaan pysäyttää, ja sanoi: ”On vain yksi tapa, jolloin maahanmuuttajat eivät tule maahanne: Kun heille tehdään selväksi, että he eivät tule onnistumaan. On tehtävä selväksi, että maihimme ei voi tulla laittomasti.”

Pääministeri muistutti myös, että Unkarin viranomaiset ovat tänä vuonna estäneet 160 000 laitonta rajanylitysyritystä. Unkari on käyttänyt rajavalvontaan 1,6 miljardia euroa vuodesta 2015, josta Bryssel on korvannut vain 1,2 prosenttia.

”Olemme allekirjoittaneet tärkeän muistion, jonka tavoitteena on laittoman maahanmuuton hillitseminen, ja aiomme ryhtyä ratkaiseviin lisätoimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi ennen vuoden loppua”, Vučić sanoi kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa. Yli 40 prosenttia siirtolaisista on ilmoittanut olevansa afganistanilaisia, ja tyypillisesti he saapuvat Serbiaan kahdesta suunnasta, Pohjois-Makedonian (51 prosenttia) ja Bulgarian (32 prosenttia) kautta.

Serbian hallitus Belgradissa on sopinut kumppaneidensa kanssa poliisien lisäämisestä myös Pohjois-Makedonian vastaiselle rajalle.

”Haluamme viedä puolustuslinjamme mahdollisimman pitkälle etelään, koska se on Euroopan ja maamme etujen mukaista. Emme halua toimia maahanmuuttajien parkkipaikkana”, Vučić sanoi. Serbian presidentti lisäsi, että myös takaisinotosta on päästy sopimukseen, jonka kustannukset jaetaan jatkossa oikeudenmukaisesti osapuolten kesken.

”EU:n järjestelmä on epäonnistunut. Yksittäisten jäsenvaltioiden on pakko löytää kumppaneita laittoman maahanmuuton torjumiseksi”, Itävallan liittokansleri sanoi ja viittasi siihen, että Serbian ja Unkarin kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä tällä alalla.

Nehammer lisäsi, että Itävalta lähettää Serbian rajalle 100 poliisia lisää ja antaa käyttöön myös droneja ja ajoneuvoja.

Lähde: Remix