Jopa 100 asunnotonta häädettiin Itä-Pasilasta – kyseinen kerrostalo on ollut tyhjillään jo lähes 3 vuotta

Kaupunki ei ole onnistunut myymään kerrostaloa.

Helsingin Uutiset kertoi maanantaina Eläketurvakeskuksen toimistorakennuksesta, joka on ollut vuosia tyhjillään. 13-kerroksinen torni ei suinkaan ole ainoa autioitunut rakennus Itä-Pasilassa.

Helsingin Uutiset on saanut lukuisia kyselyitä siitä, miksi Junailijankuja 3 on ollut tyhjillään lähes kolme vuotta.

Vailla vakituista asuntoa ry (Vva) pyöritti rakennuksessa pitkäaikaisasunnottomien asumispalvelua vuosina 2015-2021. Yli 100 asunnotonta häädettiin vuodenvaihteessa 2022, koska kaupunki oli aiemmin myöntänyt tontin kehittämisvarauksen konsulttiyhtiö Solwersille.

Suunnitelmissa on kunnostaa tontti kiertotalouskortteliksi, jossa on loft-asuntoja ja toimistoja.

Solwers olisi halunnut aloittaa suunnitelmien toteuttamisen heti, mutta neuvottelut kaupungin kanssa ovat olleet jumissa useita vuosia. Konsulttiyhtiö ei voi tällä hetkellä neuvotella kaupungin kanssa, koska sillä ei ole enää sijoittajaa.

”Asuntojen kysyntä on tällä hetkellä huono ja kannattavuuslaskelmat eivät saa sijoittajia liikkeelle. Toimistoille olisi ottajia, mutta asuntotuotanto on punainen lippu. Toivotaan, että markkina on keväällä piristymään päin”, Solwersin toimitusjohtaja Leif Sebbas kertoi Helsingin Uutisille.

Solwersin rooli on olla Junailijankujalla vuokralainen, ei omistaja.

”Tontin hinta on vain yksi tekijä, suurin ongelma on ollut korkotaso ja asuntojen kysyntä”, Sebbas jatkaa.

Helsingin kaupunki kommentoi Junailijankujan tilannetta hyvin niukasti.

”Valitettavasti nuo neuvottelut eivät ole tässä markkinatilanteessa edenneet ja muuta kerrottavaa ei nyt ole”, kiinteistökehitys- ja yritystonttitiimin päällikkö Ilkka Aaltonen kertoi HU:lle lokakuun alussa.

Vva on etsinyt uusia tiloja jo pitkään.

Helsingin kaupunki ei ole kommentoinut vuonna 1974 valmistuneen rakennuksen kuntoa tai sitä, voidaanko se palauttaa asuinkäyttöön, jos ostajaa ei löydy.

Sebbasin mukaan asuntoja ei voida käyttää, koska ne ovat ”käyttöikänsä päässä”.

”Edessä on purku tai täydellinen saneeraus”, hän selittää.

