”Jos olet nationalisti ja kannatat Israelia, olet kosher-nationalisti”

Israelin hallitus on aiemmin päättänyt pitää ruotsidemokraatteja (SD) ”natseina”, ja Israelin hallituksen edustajia on kielletty edes olemasta samassa huoneessa SD:n poliitikkojen kanssa.

Ilmeisesti kielto ei kuitenkaan ole ehdoton, ja SD:n johtajat Charlie Weimers ja Richard Jomshof saivat viime keväänä vierailla Israelissa ja tavata korkea-arvoisia poliitikkoja, myös Benjamin Netanjahun Likud-puolueen edustajia.

Matkan jälkeen SD-johtajat ovat osoittaneet erityisen voimakasta tukea Israelille – erityisesti 7. lokakuuta tapahtuneen Hamasin hyökkäyksen jälkeen – ja käyttäneet suuria Israelin lippuja sosiaalisessa mediassa.

Charlie Weimers vieraili Israelissa uudelleen joulukuussa. Nyt 41-vuotias poliitikko menee askeleen pidemmälle ja selittää, miten hän suhtautuu kansallismielisiin, jotka ovat hänen kanssaan eri mieltä Lähi-idän kysymyksistä.

Fokusin haastattelussa Weimers – joka on itse asiassa kristillisdemokraatti, mutta siirtyi ruotsidemokraatteihin vuonna 2018 saadakseen paikan Euroopan parlamentissa – sanoo olleensa ”vaikuttunut”, kun SDU:n nuorisoliitto erotettiin puolueesta vuonna 2015.

”Se teki minuun vaikutuksen, koska nuorisojärjestö oli venäläismielinen ja Israelin vastainen. Minulle nämä ovat kaksi varoitussignaalia. Korostan, että Israel on kansallismielisten lakmustestinä. Jos olet nationalisti ja kannatat Israelia, olet kosher. Jos olet kansallismielinen ja vastustat Israelia, taustalla voi olla muutakin, mikä ei ole niin mukavaa”, hän sanoo.

Juutalaisessa uskossa ”kosher” tarkoittaa ”puhdasta” tai ”hyväksyttyä” (vastaa muslimien sanaa ”halal”).

Gustav Kasselstrand, joka johti SDU:ta, kun nuorisoliitto erotettiin, kiinnittää nyt itse huomiota Charlie Weimerin lausuntoon ja kehottaa X:ssä ihmisiä äänestämään sen sijaan hänen puoluettaan AFS:ää.

”Puolue niille, jotka eivät ole ”halal” eivätkä ”kosher”, vain ruotsalaisia nationalisteja”, hän kirjoittaa.

Suomessa vastaava ”ei halal, eikä kosher – vain suomalaisia nationalisteja” -puolue on mitä ilmeisemmin puoluerekisteriin pyrkivä Sinimusta Liike.

Euroopan maahanmuuttovastaisista ja oikeistopopulistisista liikkeistä ja niiden yhteyksistä Israeliin on käyty keskustelua viime viikolla Britanniassa Israeliin sidoksissa olevan islam-kriitikko Tommy Robinsonin toiminnan jälkeen.

Robinsonin tiedetään jatkuvasti korostavan, että kaikki maahanmuuttoon liittyvät ongelmat liittyvät vain islamin uskontoon, mutta muuten hän kannattaa erittäin suurta maahanmuuttoa kolmansista maista.

Tommy Robinson on nyt yhdistetty Britannian mellakoihin, jotka saivat alkunsa sen jälkeen, kun Southportissa levisi vääriä huhuja siitä, että Southportin lastenmurhaaja oli muslimitaustainen turvapaikanhakija – vaikka tekijän tiedetään olevan Britanniassa syntynyt ruandalaistaustainen afrikkalaismies .

Tapahtumat ovat tuoneet esiin ristiriitoja muslimivastaisessa ideologiassa, joka tunnetaan nimellä vastajihadismi ja jossa usein yhdistyvät islamin vastenmielisyys, liberalismi ja lähes fanaattinen tuki juutalaisille ja Israelille. Kosher-nationalismiksi kutsuttu ideologia on saanut jalansijaa joidenkin länsimaalaisten ja erityisesti niin sanotun boomer-sukupolven maahanmuuttovastaisten aktivistien keskuudessa.

All of the anti-immigrant politicians in Europe are Zionist plants who exploit ethnic grievance of White people when it suits them but they never actually close the borders. See: Meloni, Wilders, Le Pen, Tommy Robinson, et al

It’s basically the Zionist’s “Southern Strategy.”

— Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) August 3, 2024