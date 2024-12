Julkinen keskustelu ja äärivasemmiston itsenäisyyspäivän mellakka

Olemme Kansalaisessa seuranneet tiiviisti tulevan itsenäisyyspäivän tapahtumia ja siihen liittyvää draaman kaarta. Seuraamme myös sosiaalisen- ja perinteisen median julkista keskustelua tiiviisti. Julkisessa keskustelussa on käyty raivokkaasti 612-kulkueen kimppuun, koska sinne osallistuu kansanedustaja.

Yksi asia julkisessa keskustelussa on ”jostain syystä” unohtunut, eikä toimittajatkaan ”jostain syystä” ole erityisen kiinnostuneita aiheesta. Se on nimittäin se, että äärivasemmiston vastamielenosoitus tulee olemaan laiton tapahtuma ja johtanee jälleen vähintään kymmeniin putkareissuihin ja sakkoihin.

Poliisin mukaan äärivasemmisto ei ole pitänyt puheyhteyttä poliisiin. Poliisi on siirtänyt mielenosoituksen Taivallahden kentälle, mutta Helsinki ilman natseja aikoo silti kokoontua Töölöntorilla.

Tämä tarkoittaa, että tapahtuma on heti ensihetkistään lähtien laiton. Poliisi on kertonut kansallismielisten marssien järjestäjille, että kynnys viedä vastamielenosoittajia putkaan on matala. Juridisesti tapahtumasta muuttuu mellakka heti, kun poliisi antaa hajaantumiskäskyn.

Tulemme siis varmuudella näkemään äärivasemmistolaisten ja anarkistien järjestämässä tapahtumassa väkivaltaa poliisia kohtaan. Äärivasemmisto haluaa saada poliisin pakittamaan paikalta, jotta se voi vallata koko torin ja estää 612-kulkueen kokoontumisen tarvittaessa hyökkäämällä väkivalloin kansallismielisten kimppuun.

Minkä takia media ei halua keskustella tästä aiheesta? Onko sille jokin syy, että laittomasta vastamielenosoituksesta ei haluta puhua? Entä jos sinne osallistuu kansanedustaja – onko kansanedustajan osallistuminen äärivasemmiston (mm. Varisverkosto) järjestämään tapahtumaan otsikoiden ja julkisen paineen arvoinen juttu?

Ei tietenkään ole, sillä kyse on hyvien ihmisten tapahtumasta, jossa rikotaan vain hyvällä tavalla lakeja ja todellinen pääpahis on poliisi sekä äärioikeisto, jonka tapahtumassa ei ole esiintynyt häiriöitä muuten kuin suvaitsevaisten toimesta. Yli viisikymmentä putkaan viime vuonna? Pikkujuttuja. Väkivaltaa poliisia kohtaan? Korkeintaan sivumaininnan arvoinen asia.

Äärivasemmiston rikollisuutta suojellaan median toimesta ja niin on tehty tänäkin vuonna. Te, hyvät lukijat, voitte kuitenkin käydä asiasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja suosittelen siihen.