Kanada: Kymmenettuhannet osoittivat mieltään lasten seksualisointia ja LGBT-maniaa vastaan

Kanadan pääkaupungissa Ottawassa tuhannet ihmiset marssivat hashtagilla #1MillionMarch4Children koulujen seksualisoitua sisältöä ja radikaalia sukupuoli-ideologiaa vastaan. Myös muissa kaupungeissa eri puolilla maata järjestettiin mielenosoituksia. Konservatiivinen Kanada on nousemassa kapinaan.

Jopa Elon Musk on vaikuttunut konservatiivisen Kanadan vastarinnasta vasemmistoliberaalia, woke-lasten uudelleenkoulutusta vastaan. Tuhannet ihmiset marssivat Kanadan pääkaupungin Ottawan läpi purkaen tyytymättömyyttään koulujen seksuaalisesti ilmeiseen sisältöön ja radikaaliin sukupuoli-ideologiaan.

Hyvin värikäs protestiliike, joka koostuu eri alkuperää ja uskontoa edustavista ihmisistä, haluaa rauhanomaisesti ilmaista huolensa lasten suojelemisesta vinksahtaneiden ideologien hyväksikäytöltä.

A father describes why he participated in the #1MillionMarch4Children in Toronto: ”Look how many skin colours, religions, look how many people are united. Why? Because we have one thing in common and that’s our children. Nobody will ever back down from their children.” pic.twitter.com/YFgcSz1iZn — The Post Millennial (@TPostMillennial) September 20, 2023

Kanadan valtamedia yritti ilmeisesti tehdä mielenosoitusmarssista pienemmän kuin se todellisuudessa oli, kuten myös Saksasta on tiedossa. Myös äärivasemmistolaiset yrittivät häiriköidä tapahtumaa.

Media are going to try to portray the #1MillionMarch4Children as a much smaller event than it was. Truth is many parents had to remove their kids from standstill points due to unstable Antifa activists. The March was HUGE, peaceful, and included people from all walks of life! pic.twitter.com/Vk8qCz89Dx — Lauren Southern (@Lauren_Southern) September 21, 2023

Mielenosoitusmarssit eivät kuitenkaan keskittyneet vain pääkaupunkiin. Ihmiset lähtivät kaduille kymmenissä Kanadan kaupungeissa.

Sept 22, 2022: I took a stand by myself against gender ideology at my local high school. Sept 22, 2023: Tens of thousands of parents, youths and community members in over 50 cities rally in the streets against SOGI. Common sense has prevailed! #1MillionMarch4Children pic.twitter.com/T4Q6oWzRle — Christian Poce  (@cpoce1000) September 21, 2023

Näin on myös Calgaryn suurkaupungissa:

CBC ”coverage” of the #1MillionMarch4Children in Calgary today. First of all, nobody hates anyone.

Secondly, we as parents have rights. Thirdly, stick to education, not indoctrination of our kids. pic.twitter.com/JxBm7ku5i2 — 🍁Antonio Tweets (@AntonioTweets2) September 21, 2023

Liikkeen perustaja Kamel El-Cheikh varoitti mielenosoitusten vastustajia etukäteen, että vastamielenosoitukset johtavat myös vastaaviin toimenpiteisiin: ”Jos uskallatte järjestää vastamielenosoituksia, otamme ne huomioon ja varmistamme, että jokaiseen Pride-festivaaliin, jokaiseen Pride-tapahtumaan vastataan vastamielenosoituksella.”

The Founder of the #1MillionMarch4Children Kamel El-Cheikh issues warming to Teachers and

Unions. ”If you dare to Counter-Protest, we will make note of that, and we will make sure that every Pride Festival, every Pride Event, will be met with a Counter Protest.” pic.twitter.com/aC8LxUEQoF — Ken Winsor (@nlmedia11) September 18, 2023

