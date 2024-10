Kansainvälinen satanistilahko 764 vaanii lapsia netissä

Internetissä toimiva satanistinen lahko, joka tunnetaan nimellä 764, on ainakin yhden murhan, usean puukkoiskun ja lapsiin kohdistuneen seksuaalisen hyväksikäytön takana.

Ryhmä 764 houkuttelee lapsia ja nuoria lähettämään alastonkuvia tai seksuaalista aineistoa, jolla kiristetään lisää mutta rajumpaa kuvamateriaalia. Aluksi uhri uhataan nolata lähettämällä seksuaaliset kuvat läheisille ja ystäville, mutta asteittain rikollisten vaatimukset kasvavat. Lopulta uhrille nousee seinä vastaan.

”Mahdottomalta tuntuva ajatus muuttuu asteittain teoksi, jolla on erittäin vakavia seurauksia”, sanoo Jan Trolle Ruotsin Ekstremismin vastaisesta keskuksesta (CVE).

Rikosten tekijöinä ryhmässä 764 on enimmäkseen nuoria miehiä ja poikia eri puolilta maailmaa, mutta joukossa on muun muassa 47- vuotias amerikkalainen mies Michiganin osavaltiosta. Ryhmän 764 perustaja on myös amerikkalainen, nyt 19-vuotias Bradley Cadenhead Teksasista.

Cadenhead kärsii tällä hetkellä 80 vuoden vankeusrangaistusta lapsipornorikoksista.

Muut median tiedossa olevat jäsenet ovat Saksasta, Ukrainasta ja Isosta- Britanniasta, sekä Yhdysvaltain Tennesseestä. Useimmat asuvat kuitenkin Yhdysvalloissa. Ryhmän 764 saksalainen jäsen murhasi veitsellä naisen ja haavoitti 82- vuotiasta miestä Romaniassa. ”Tobbz”- nimellä verkossa tunnettu saksalainen on tuomittu teoista 14 vuoden vankeuteen.

Ruotsin poliisi on vastikään saanut vihiä 764- ryhmän olemassaolosta, mutta lasten kiristäminen seksuaalisiin tekoihin Internetissä on ennestään tuttua.

Jan Trollen mukaan 764 käyttää samanlaisia keinoja kuin seksi- ja ihmiskauppiaat.

”Tällainen Internetilmiö, jossa nuoria pakotetaan tai houkutellaan vahingoittamaan itseään tai muita, usein sadistiseen tapaan, on tunnettu jo aiemmin”.

Trolle vakuuttaa, että Ruotsin kunnat ja viranomaiset pyrkivät torjumaan rikollisten, kuten 764 ja muitten lapsia uhkaavien toimintaa.

”Normaali on sitä, että tällaista ei tapahdu, vaan uhkat torjutaan”, Trolle pohtii.

Lähde SVT sekä Washington Post