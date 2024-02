’Kärsivällisyytemme on lopussa’ – Puolalaiset maanviljelijät maanlaajuiseen lakkoon EU:n maatalouspolitiikkaa vastaan, kaikki Ukrainan rajanylityspaikat saarron kohteena

Maanviljelijät ympäri Puolaa ovat julistaneet yleislakon ja vetoavat yleisöön ymmärryksen ja tietoisuuden toivossa siitä, että heidän alaansa puolustetaan ajautumasta konkurssiin. Maanviljelijöiden protestit raivoavat useissa Euroopan maissa parhaillaan.

BREAKING: 🇪🇺🇧🇪🚜 Projectiles are now being fired at the European Parliament and Belgian police are responding with water canons as scenes turn ugly in Brussels.#AgriculteursEnColere #Bruxelles #BoerenProtest pic.twitter.com/NXcyd3SW3M

— Remix News & Views (@RMXnews) February 1, 2024