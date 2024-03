Kasvava unioni: EU:n johtajat etenevät liittymisneuvotteluissa

Torstaina kaikki 27 EU:n hallitusten päämiestä avasivat oven Bosnia-Hertsegovinan liittymiselle unioniin.

”Teidän paikkanne on eurooppalaisessa perheessämme”, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoi X:ssä.

”Tämänpäiväinen päätös on tärkeä askel eteenpäin EU:n tiellä. Nyt kovaa työtä on jatkettava, jotta Bosnia ja Hertsegovina etenee tasaisesti, kuten kansanne haluaa”, hän lisäsi.

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 21, 2024