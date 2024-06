Kolme akkutehtaan työntekijää kuoli työvuoronsa jälkeen – tutkinta käynnistetty

Ruotsin poliisin ympäristörikosyksikkö on käynnistänyt tutkinnan sähköajoneuvojen akkuja valmistavan Northvoltin tehtaalla kolmen työntekijän kuoleman jälkeen Skellefteåssa. Asiasta kertovat useat Ruotsin tiedotusvälineet.

Ensimmäinen kuolemantapaus sattui 4. tammikuuta tänä vuonna. 33-vuotias eritrealainen mies kuoli palattuaan kotiin Norhtvoltin työvuorosta. Toinen kuolemantapaus sattui 22. helmikuuta, kun 19-vuotias mies, joka oli myös eritrealaista syntyperää, kuoli myös työvuoronsa jälkeen palattuaan kotiin akkutehtaalta.

Kolmas henkilö, 59-vuotias mies, kuoli 5. kesäkuuta tänä vuonna myös palattuaan kotiin Norhtvoltin työpaikalta.

Kaikkien kolmen kuolemantapauksen syytä ei ole selvitetty.

Kolmen Northvoltin työntekijän kuoltua kuuden kuukauden sisällä poliisin ympäristörikosyksikkö päätti käynnistää tutkinnan. Asiasta kertoi sanomalehti Norran viime viikolla.

”Koska on tullut toinenkin tapaus, olemme nyt aloittaneet tutkinnan, ja he tutkivat, onko tapauksilla yhteyksiä toisiinsa”, Johann Kristiansson Skelleften poliisista kertoi Aftonbladetille.

On huomautettu, että monet Northvoltin työntekijät käsittelevät akkutuotannossa käytettäviä vaarallisia kemikaaleja ja että he käyttävät työpaikalla maskeja ja suojavaatteita.

Northvoltilta kommentoitiin, että Northvolt on suuri työpaikka, ja että ihmisiä kuolee joskus sydänsairauksiin tai huomaamattomiin sairauksiin.

Northvoltin iskulause on ”tee öljystä historiaa”, ja sen tavoitteena on tuottaa akkuja sähköautoihin ja energian varastointiin. Yksi sen suurimmista osakkeenomistajista on Volkswagen.

Yritys on saanut Ruotsin hallitukselta satojen miljoonien tukia Skellefteån tehtaan rakentamiseen sekä niin sanottuja ”vihreitä takuita” yhteensä yli 10 miljardin Ruotsin kruunun (890 miljoonan euron) edestä.

Lähde: Samnytt