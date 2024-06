Kongossa on käynnissä raju apinarokkoepidemia – Suomessa todettu 43 tapausta

Kehityslinja I:n virus aiheuttaa vakavampaa tautia kuin Euroopassa viime vuosina kiertänyt apinarokkovirus. Suomessa tilanne on kuitenkin rauhallinen.

Kongon demokraattisessa tasavallassa Keski-Afrikassa on käynnissä toistaiseksi maan suurin apinarokkoepidemia. Tapauksia on raportoitu vuoden 2023 alusta yli 20 000. Suurin osa tartunnoista (70 %) on todettu alle 15-vuotiailla lapsilla.

Kongossa esiintyvä kehityslinja I:n virus aiheuttaa vakavampaa tautia kuin Euroopassa viime vuosina kiertänyt apinarokkovirus.

Viruksesta tunnetaan kaksi kehityslinjaa. Kehityslinja II:n aiheuttama apinarokkoepidemia käynnistyi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kesällä 2022. Virus levisi erityisesti miesten välisen seksin välityksellä. Nyt myös kehityslinja I:n viruksen on havaittu ensimmäistä kertaa leviävän homoseksin välityksellä.

Tapausmäärät Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vähenivät voimakkaasti vuoden 2022 lopulla, ja uusien tapausten määrä on sen jälkeen pysynyt matalana.

Suomessa on raportoitu yhteensä 43 tapausta vuodesta 2022 alkaen. Kaikki Suomessa raportoidut tartunnat ovat olleet aikuisilla miehillä.

Suomessa rokotukset aloitettiin syksyllä 2022

Apinarokon leviäminen Kongosta sen naapurimaihin on mahdollista. Riski epidemian leviämiselle Eurooppaan on arvioitu pieneksi.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC muistuttaa, että epidemiatilannetta ja matkailuun liittyvien tapausten määrää tulee kuitenkin seurata.

Miehet, joilla harrastavat homoseksiä miesten kanssa ja joilla ollut useita satunnaisia seksikumppaneita viimeisen puolen vuoden aikana.

HIV:n ennaltaehkäisevää lääkitystä eli prep-lääkitystä käyttävät miehet, joilla on homoseksiä miesten kanssa.

Prep-hoitoon jonottavat miehet, joilla on homoseksiä miesten kanssa. (Lähde: THL)

Apinarokkoa vastaan käytetään rokotetta, jota tarjotaan altistuneille, apinarokkoon sairastuneiden lähikontakteille sekä korkeassa tartuntariskissä oleville. Suomessa rokotukset aloitettiin syksyllä 2022.

Vuonna 2022 annettiin noin 2000 rokoteannosta ja 2023 noin 1000. Riskiryhmiin kuuluville, joilla ei ole sairastetun taudin tai kahden rokoteannoksen antamaa suojaa, suositellaan edelleen rokotuksen ottamista tartuntojen ehkäisemiseksi.

