Kotkanpesä-seminaari tuotti melkoisen potin kansallismielisten keräykseen – kansainväliset vieraat kertoivat vastaavista talohankkeista omissa maissaan

Rahankeräys kansallismielisten järjestöjen toimintakeskukseksi tarkoitetun talon ostamista varten otti aimo askeleen lauantaina, kun Pirkanmaalla järjestettiin Kotkanpesä-seminaari, jossa kansainväliset puhujavieraat kertoivat vastaavista talohankkeista omissa maissaan. Seminaari oheistuotemyynteineen tuotti lähes viisi tuhatta euroa keräykseen.

Pirkanmaalla maaseudulla kokoontui salin täydeltä kansallismielisten järjestöjen edustajia ja aktiiveja lauantaina, kun Kansallismielisten liittouma piti jo toisen Kotkanpesä-seminaarinsa. Tällä kertaa lavalla oli kansainvälinen puhujakaarti: ruotsalaiset, saksalaiset ja italialaiset olivat matkustaneet Suomeen nauttimaan upeasta syyspäivästä ja kertomaan kokemuksiaan omien tilojen hankkimisesta ja käyttötarkoituksista.

Operaatio Kotkanpesä on rahankeräys, jonka tavoitteena on hankkia kiinteistö kansallismielisten järjestöjen käyttöön ja vuokrattavaksi kaikenlaiseen yleishyödylliseen toimintaan. Vastaavanlaisia hankkeita on jo toteutettu muissa Euroopan maissa.

Ruotsalaisten talo on vakiinnuttanut toimintansa

Ruotsalaisten talo on Älgaråsin pikkukaupungissa keskisessä Ruotsissa sijaitseva toimintakeskus, joka tarjoaa kansallismielisille kokoontumispaikan. Talossa toimii kahvila, kirjasto, myymälä ja siellä on myös kuntosali.

Talo saatiin käyttöön maaliskuussa 2019 ja on sen jälkeen vakiinnuttanut toimintansa. Hankkeen takana on Det Fria Sverige (”Vapaa Ruotsi”) -niminen yhdistys, joka on poliittisesti sitoutumaton. Yhdistys pyrkii ylläpitämään ruotsalaisten kulttuuria ja ruotsalaisuutta.

Talohanketta varten toteutettiin rahankeräys, joka tuotti miljoona kruunua (noin 100 000 euroa). Nyt työn alla on jo uusi rahankeräys, sillä yhdistyksen tavoitteena on saada toinen ruotsalaisten talo johonkin suurempaan kaupunkiin, jotta uteliaiden ohikulkijoiden olisi helpompi poiketa sisään. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on, että jokaisessa läänissä – tai vaikkapa jokaisessa kunnassa – olisi oma ruotsalaisten talonsa.

Kotkanpesä-seminaarin ruotsalainen puhujavieras ei edustanut Ruotsalaisten talo -hanketta vaan kertoi Ruotsin tilanteesta yleisellä tasolla. Kokoontumistilojen löytäminen on yhä ongelma Ruotsin kansallismielisille järjestöille.

Saksassa paikallisbyrokraatit yrittävät kampittaa talohanketta

Seminaarin saksalaispuhuja Julian Bender on Der Dritte Weg (”Kolmas Tie”) -puolueen läntisen piirin toiminnanjohtaja. Der Dritte Weg vastustaa sekä kapitalismia että kommunismia, ja tarjoaa sosialismia kolmantena tienä näiden tilalle. Puolue ajaa Saksan eroa EU:sta ja Natosta ja haluaa kansallistaa pankit ja suuryritykset. Vaaleissa pienpuolue on saanut menestystä vasta paikallistasolla.

Bender kertoi, että puolueella on eri puolilla Saksaa neljä kiinteistöä, joista kaksi on vuokrattua ja kaksi ostettua. Hilchenbachin pikkukaupungissa Kölnin lähellä sijaitseva talo on Benderin itsensä ostama. Alakerrassa on puolueen paikallistoimiston tilat ja ylemmät kerrokset ovat asuinkäytössä.

Kuultuaan talohankkeesta kaupungin pormestari yritti estää talon ostamisen ottamalla yhteyttä myyjään. Bender kertoi, että kaikenlaisia byrokraattisia vaikeuksia on riittänyt sen jälkeenkin paikallisviranomaisten taholta.

Naisten aamiaisia ja avointen ovien iltoja naapureille

Vaikka viranomaiset yrittävät pistää kapuloita rattaisiin, toimintakeskuksen väki on tullut naapureiden kanssa hyvin toimeen. Bender korosti, että hyvien naapuruussuhteiden ylläpitäminen on ensisijaisen tärkeää. Hilchenbachin talossa pidetään joka perjantai avoimien ovien ilta, jolloin kuka tahansa voi poiketa juttelemassa, ja kävijöitä on riittänyt. Talossa on myös kirjasto ja siellä jaetaan vaate- ja ruoka-apua varattomille saksalaisille.

Itäisessä Saksassa sijaitsevassa Plauenin kaupungissa puolueen käytössä on kerrostalo, jossa on majoitustilojen lisäksi monenlaista toimintaa. Nuorille tarjotaan ilmaisia kitaratunteja ja läksyjenlukuapua. Talossa järjestetään itsepuolustuskursseja ja lasten kokkikursseja.

Kerran viikossa järjestetään ilmainen aamiainen, jonne naiset voivat kokoontua vaihtamaan kuulumisia. Lapset voi tietenkin ottaa mukaan.

CasaPound – Italian kuuluisimmat talonvaltaajat

Seminaarin italialaispuhujat Alberto Palladino ja Andrea Bonazza edustavat CasaPound-järjestöä, joka tunnetaan talonvaltauksistaan. CasaPoundin aktivistit ovat pohjimmiltaan anarkisteja ja sosialisteja, jotka vihaavat kommunisteja. Järjestön tavoitteena on luoda omia rakenteitaan nykyisen yhteiskunnan ulkopuolelle.

Alkuaikoina CasaPoundin aktivistit ”pakenivat vuorille” Rooman lähelle pitämään omia bileitään vallatussa talossa, jonka sijainti ei ollut ulkopuolisten tiedossa, kertoi Palladino. Järjestön toimintatapa muuttui kuitenkin täysin 2000-luvun alussa, kun CasaPound valtasi Rooman keskustassa olevan rakennuksen, josta on tullut järjestön päämaja.

Sen jälkeen talonvaltauksia on ollut enemmänkin: CasaPoundilla on tällä hetkellä toimintaa noin sadalla paikkakunnalla. Palladino ylpeili sillä, että CasaPound ei ole ikinä vallannut kenenkään yksityisen omistamaa taloa, vain valtion ja kuntien hylkäämiä rakennuksia.

Kaupunkitilan haltuunottoa takaisin italialaisille

CasaPoundin toiminta keskittyy Roomaan, jossa sen päämaja, kirjakauppa ja pubi muodostavat ikään kuin kolmion päärautatieaseman ympärille. Rautatieaseman ympäristö on levotonta seutua, jossa on paljon rikollisuutta, kuten maahanmuuttajajengien harjoittamaa huumekauppaa. Palladino kertoi, että CasaPoundin tavoitteena Roomassa on ottaa kadut takaisin normaalien ihmisten haltuun.

– Mitä enemmän kaduilla liikkuu tavallisia italialaisia, sitä vähemmän rikollisille jää tilaa toimia, Palladino sanoi.

Omia yrityksiä suosimalla raha kiertää oman ryhmän sisällä

Käytännössä kaupunkitilan haltuunotto tapahtuu esimerkiksi siten, että CasaPoundin aktivistit perustavat alueelle omia yrityksiään, kuten kahviloita, joita muut jäsenet sitten suosivat. Samalla raha kiertää oman ryhmän sisällä.

Palladino kertoi, että CasaPound on omassa toimintamallissaan ottanut oppia maahanmuuttajilta, jotka toimivat juuri tällä tavalla: yhteisö antaa alkupääomaa yrityksen perustamiseen ja kaikki yhteisön jäsenet suosivat omiensa perustamia yrityksiä.

CasaPound ei ole poliittinen puolue. Se on osallistunut useisiin vaaleihin ”muiden puolueiden siivellä” eli asettamalla omia ehdokkaitaan jonkin sopivan puolueen listalle ja keskittämällä aktivistien äänet heille. Vaalimenestystä on tullut vain paikallistasolla. Esimerkiksi Andrea Bonazza – toinen seminaarin puhujista – pääsi Bolzanon kaupunginvaltuustoon.

Kotkanpesä-keräyksellä kotipesä Suomen kansallismielisille

Operaatio Kotkanpesä on rahankeräys, jonka tavoitteena on hankkia Suomen kansallismielisille oma kotipesä, suomalaisten talo. Kiinteistössä voitaisiin järjestää kokouksia, koulutuksia, seminaareja, bändikeikkoja ja monenlaista muutakin toimintaa.

Talossa voisi toimia myös kansallismielisiä yrityksiä. Kotkanpesä-seminaarin sponsoroivat Kielletyt Kirjat, No Compromise Clothing ja D88 Records, jotka maksoivat yhdessä kaikki seminaarin kulut.

Seminaarin noin 4 800 euron tuotto oli iso askel kohti kiinteistön ostamista, mutta vielä on matkaa, ennen kuin riittävä rahasumma on kasassa, kertoo keräyksen puuhanainen ja alulle panija Terhi Kiemunki. Kiinteistön toiminta tulee muotoutumaan sen mukaan millainen paikka hankitaan ja millaista toimintaa ihmiset innostuvat siellä järjestämään.

– Itse voisin pitää vaikka lasten kurssin, jossa askarrellaan jousipyssy ja pajupilli, Tai aikuisille koulutuksia villivihannesten keruusta ja käytöstä, Kiemunki sanoo.

– Mahdollisuudet ovat rajattomat, kunhan nyt ensin saadaan sopiva kiinteistö ostettua. Talo tulee myös vaatimaan paljon remonttia, joten siinä vaiheessa on käyttöä remonttitaitoisille talkoolaisille, Kiemunki kertoo. Mutta nyt tarvitaan ensisijaisesti lisää rahalahjoituksia.

Voit lahjoittaa rahaa keräykseen seuraavin tiedoin:

Tilinumero: FI13 4500 0010 1552 70

Saaja: Kansallismielisten liittouma ry

MobilePay: 18898

Lupanumero: RA/2021/1043