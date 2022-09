Kuningatar Elisabet II haudattiin miehensä ja vanhempiensa rinnalle Windsorin linnan hautaholviin

Yhdistynyt kuningaskunta ja koko maailma jättivät viimeiset jäähyväiset kuningatar Elisabet II:lle. Yli 70 vuotta maataan palvellut kuningatar laskettiin viimeiselle leposijalleen Windsorin linnan hautaholviin.

Hautajaiset olivat pitkään aikaan ensimmäiset valtiolliset hautajaiset sitten vuonna 1965 kuolleen Winston Churchillin jälkeen. Valtiolliset hautajaiset, jotka noudattavat hyvin tarkkaa protokollaa.

Yleisölle avoin julkinen vierailu Kuningatar Elisabet II:n arkulla päättyi maanantai-aamuna noin kello 06.30, kun viimeiset sunnuntai-yönä jonottamaan päässeet ihmiset ohittivat hänen arkkunsa. Arviolta 300 000 ihmistä osoitti kunnioitustaan Westminster Hallissa viimeisten neljän päivän aikana, ja jonotusaika oli jopa 17 tuntia.

Perinne, jossa hallitsijan arkku on julkisesti esillä Westminster Hallissa, ja kansa saa käydä hyvästelemässä hänet, on suhteellisen nuori. Se aloitettiin vuonna 1898 pääministeri William Gladstonen kuoltua.

Crowds line the streets as King Charles III, Princes William and Harry, and Queen Elizabeth II’s other children, accompany her coffin to Westminster Hallhttps://t.co/1LI0JwNI3y pic.twitter.com/e3s4NTKC1B — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 14, 2022

Paikalle saapui satoja maailman johtajia – Venäjän edustajia ei osallistunut

Kuningatar Elisabet II:n hautajaisiin saapui noin 2 000 vierasta, joihin lukeutuu ennätysmäärä maailman johtajia ja muita arvovieraita, muun muassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, Ranskan Emmanuel Macron ja Ukrainan ensimmäinen nainen Olena Zelenska. Paikalla olivat myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio. Myös Euroopan muita kuninkaallisia, joista osa on sukua Elisabetille, osallistui hautajaisiin.

Venäjä ja Valko-Venäjä eivät olleet edustettuina, sekä lisäksi Venezuelan, Afganistanin ja Syyrian johtajat jäivät pois hautajaisista.

Tiedotusvälineiden mukaan Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman, jonka alun perin ilmoitettiin olevan yksi läsnä olevista arvohenkilöistä, ei osallistunut hautajaistilaisuuteen.

Britannian pääministeri Liz Truss osallistui hautajaisiin yhdessä kaikkien elossa olevien entisten pääministerien kanssa: John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May ja Boris Johnson.

Westminster Abbey avattiin hautajaisiin osallistujille

Sureva väki saapui Westminster Abbeyyn ottamaan paikkansa kuningatar Elisabet II:n valtiollisessa hautajaistilaisuudessa. Vieraat alkoivat saapua keskiaikaiseen kirkkoon hieman kello 08.00 jälkeen maanantaina.

Arvovaltaiset vieraat saapuivat myöhemmin, ja monet valtionpäämiehet kokoontuivat läheiseen Royal Hospital Chelsean sairaalaan, josta heidät kuljetettiin bussilla kirkkoon.

Kuningatar vihittiin avioliittoon prinssi Philipin kanssa Westminster Abbeyssa vuonna 1947 ja kruunattiin vuonna 1953.

Westminster Abbeyn kelloja soitettiin joka minuutti kuningattaren 96 elinvuoden kunniaksi

Westminster Abbeyn kelloja soitettiin 96 kertaa, kerran jokaista kuningatar Elisabet II:n elinvuotta kohden. Kellot soivat kerran minuutissa, kunnes kuningattaren siunaustilaisuus alkoi.

Kuningattaren hautajaissaattue lähti Westminster Hallista

Kuningattaren arkku kuljetettiin laivaston tykkivaunuilla Westminster Abbeyyn 142 kuninkaallisen laivaston merisotilaan vetämänä kello 11.00 alkavaa jumalanpalvelusta varten.

Funeral procession makes its way down the Mall led by Mounties of the Royal Canadian Mounted Police, who are followed by representatives from the National Health Service https://t.co/Tm24SvHRts pic.twitter.com/I0NFNUMUaT — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 19, 2022

Perinne juontaa juurensa vuoteen 1901, kun kuningatar Viktoria haudattiin. Arkkua kuljettaneiden hevosten valjaat sotkeutuivat ja hevosia pääsi vapaaksi. Laivaston sotilaat ryntäsivät tuolloin apuun ja kuljettivat arkun kirkkoon.

Myös Elisabetin isä kuningas Yrjö VI kuljetettiin leposijalleen tykkivaunuilla.

Kuningas Kaarle III ja kuninkaallisen perheen jäsenet seurasivat arkkua, jota edelsi noin 200 skotlantilaisen ja irlantilaisen rykmentin, Gurkhas-prikaatin ja RAF:n sotilasta.

Westminster Abbey sijaitsee Westminsterin palatsin välittömässä läheisyydessä, mutta kulkue kulki pidempää reittiä parlamentin aukion ohi ja kirkon länsiportin kautta. Reittiä Westminster Hallista Westminster Abbeyyn reunustavat asevoimien eri joukko-osastojen sotilaat.

Siunaustilaisuus Westminster Abbeyssa

Westminsterin tuomiorovasti David Hoylen johtama siunaustilaisuus alkoi.

Hän sanoi: ”Kokoonnumme eri puolilta kansakuntaa, Kansainyhteisöstä ja maailman kansakunnista suremaan menetystämme, muistelemaan hänen pitkää elämäänsä pyyteettömässä palveluksessa ja luovuttamaan hänet luottavaisin mielin Luojamme ja lunastajamme Jumalan armoon.”

Saarnan toimitti Canterburyn arkkipiispa Justin Welby, ja eturivissä istuivat kuningas Kaarle III ja kuningatar Camilla.

Canterburyn arkkipiispa ylisti kuningattaren ”luottamusta ja uskoa Jumalaan”.

Kuningatar oli ”luottamuksen ja Jumalan uskon innoittaja”, Canterburyn arkkipiispa Justin Welby korosti saarnassaan.

”Me kaikki kohtaamme Jumalan armollisen tuomion. Voimme kaikki jakaa kuningattaren toivon, joka elämässä ja kuolemassa innoitti hänen palvelevaa johtajuuttaan”, Canterburyn arkkipiispa sanoi.

Jumalanpalvelus jatkui rukouksella kuningas Kaarle III:n ja kuninkaallisen perheen puolesta, ”jotta he tuntisivat Jumalan armon”.

Kuningattaren arkku oli verhottu kuninkaallisella lipulla ja kukkaseppeleellä, johon kuului Buckinghamin palatsin ja Clarence Housen puutarhoista kuninkaan pyynnöstä leikattuja kukkia ja lehtiä.

Mukana on rosmariinia muistoksi ja myrttiä, joka oli leikattu kasvista, joka on kasvatettu kuningattaren hääkimpussa vuonna 1947 olleesta myrtin oksasta.

Siunaustilaisuuden loppupuolella merkkitorvella soitettiin kappale ”Viimeinen viesti” (The Last Post), jonka jälkeen alkoi kansallinen kahden minuutin hiljainen hetki kuningattaren muistolle.

Hiljaisen hetken jälkeen kuningattaren säkkipillinsoittaja soitti Britannian kansallislaulun ”God Save the King”, mikä päätti siunaustilaisuuden Westminster Abbeyssa.

Kuningattaren arkku lähtee Westminster Abbeysta

King Charles III, his sister Princess Anne, and his brothers, Princes Andrew and Edward, as well as Princes William and Harry, follow Queen Elizabeth II’s coffinhttps://t.co/AKWbomDq7r pic.twitter.com/ANY8udPJa1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 19, 2022

Kuningatar Elisabet II:n arkku kuljetettiin kuninkaallisen laivaston tykkivaunuissa Westminster Abbeysta surevien kansalaisten ohi. Mukana saattoivat hänen lapsensa kuningas Kaarle, prinsessa Anne, prinssi Andrew ja prinssi Edward.

Hautajaissaattue kulki lyhyen matkan läpi Lontoon katujen, joilla kymmenet tuhannet surijat jonottivat toivoen näkevänsä kuningattaren viimeisellä matkallaan.

Big Ben soi hautajaiskulkueen aikana

Kuuluisa Big Benin kello löi vaimeaa soittoa kuningattaren hautajaissaattueen aikana Westminster Abbeystä Hyde Park Corneriin.

Torni, jossa Big Ben sijaitsee, nimettiin kuningatar Elisabetin timanttijuhlavuoden kunniaksi vuonna 2012 Queen Elizabeth Toweriksi.

Lontoosta Windsorin linnaan: Saattueen seuraava matka

Hautajaissaattue kulki Buckinghamin palatsin ohi Hyde Park Corneriin. ”God Save the King” soi sen jälkeen, kun kuningattaren arkku saapui Wellington Archille.

Arkku kannettiin tykkivaunuista ja asetettiin valtiolliseen ruumisautoon, joka kuljetti Elisabet II:n viimeiseen leposijaansa Windsoriin.

Kuningattaren arkku saapui Windsorin linnaan

Kuningatar Elisabet II:n arkkua kuljettava hautajaissaattue saapui Windsorin linnaan sotilaallisten tykinlaukausten ja kirkonkellojen soiton saattelemana. Kuninkaallinen perhe viettää paljon aikaa Windsorin linnassa.

Crowds line the Long Walk as Queen Elizabeth II’s coffin makes its way to St George’s Chapel in Windsor Castlehttps://t.co/jGVAGRvtFI pic.twitter.com/YlvbA1XZIt — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 19, 2022

Grenadier Guards -henkivartijakaarti punaisissa univormuissaan saattoi ruumisautoa, kun se saapui Lontoosta länteen sijaitsevaan kaupunkiin.

Queen Elizabeth II made sure her furry friends were in attendance at the committal service held at Windsor Castle. CNN’s @donlemon speaks with a panel about the important role the royal pets played in the life of the late British monarch. Watch here: https://t.co/QcGWnh2O7I — CNN (@CNN) September 19, 2022

Kuningatar Elisabet II varmisti, että hänen rakkaat, karvaiset ystävänsä olivat läsnä Windsorin linnassa pidetyssä hautajaistilaisuudessa. Hänen corginsa Muick ja Sandy sekä hänen poninsa Emma saapuivat saattamaan omistajansa viimeiselle matkalleen.

Kuningattaren hautajaissaattue saapui Pyhän Yrjön kappeliin

Kuningattaren hautajaissaattue saapui Pyhän Yrjön kappeliin Windsorissa, joka on hänen viimeinen leposijansa.

Kuningas Kaarle III ja korkea-arvoiset kuninkaalliset perheenjäsenet kokoontuvat maanantaina myöhään hautajaisseremoniaan Pyhän Yrjön kappeliin, Windsorin linnan alueella sijaitsevaan goottilaiseen kirkkoon, jossa on pidetty kuninkaallisia häitä, ristiäisiä ja hautajaisia 1400-luvulta lähtien.

Kappelissa on haudattu 10 entistä brittimonarkkia, muun muassa Henrik VIII ja mestattu Kaarle I. Sinne on haudattu Elisabet II:n vanhemmat, kuningas Yrjö VI ja kuningatar Elisabet, sekä edesmenneen monarkin nuoremman siskon, prinsessa Margaretin, tuhkat.

Pyhän Yrjön kappeli ja Windsorin linna olivat näkyvästi esillä koko kuningattaren elämän ajan. Kuningatar vietti suurimman osan viikonlopuistaan Windsorissa, joka on rauhallinen ja yksityisempi turvapaikka kaukana Lontoon keskustassa sijaitsevan Buckinghamin palatsin vilskeestä.

Linna – jonka uskotaan olevan maailman suurin asuttu linna – oli myös paikka, jonne nuoret prinsessat Elisabet ja Margaret lähetettiin asumaan toisen maailmansodan aikana, kun heidän vanhempansa olivat kiireisiä sotaponnisteluissa.

Viime vuosina kuningatar teki Windsorin linnasta pääasiallisen asuinpaikkansa, sillä hän muutti sinne vuoden 2020 alussa koronavirus-pandemian alkaessa.

Maanantai-iltana hänet haudattiin edesmenneen aviomiehensä prinssi Philipin ja hänen vanhempiensa rinnalle kuningas Yrjö VI:n muistokappeliin, joka on Pyhän Yrjön kappelin lisärakennus. Yksityisessä perheseremoniassa läheiset hyvästelivät kuningattaren poissa kameroiden ja maailmanlaajuisen yleisön katseilta.

Lähde: CNN, BBC, Euronews, Sky News YouTube, IL