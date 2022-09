Kuolemantapausten arvoituksellinen lisääntyminen kaikkialla Euroopassa

Tutkijat ja tietoasiantuntijat ovat ymmällään Euroopassa todettujen kuolemantapausten kasvavasta määrästä.

Euroopan maissa on tällä hetkellä epätavallisen korkea kuolleisuusaste, eivätkä koronaviruskuolemat ole suora syy tähän lisääntymiseen. Niin sanottua ”ylikuolleisuutta” esiintyy Alankomaissa, Saksassa, Espanjassa, Portugalissa ja Britanniassa epätavallisen paljon.

Huhtikuusta lähtien kuolleisuus on noussut Euroopassa jyrkästi, keskimäärin 11 prosenttia. Asiantuntijoita hämmentää se, että nämä kuolemantapaukset eivät liity suoraan koronaviruspandemiaan.

Alankomaissa, maan johtaviin sanomalehtiin kuuluvan de Volkskrant -lehden mukaan satoja ihmisiä kuolee viikoittain tavallista enemmän. Tämä tarkoittaa, että keväästä lähtien kuolemantapauksia on kirjattu noin 5 000 enemmän kuin ennen koronavirusta.

Tutkijat ovat ymmällään syystä, mutta Alankomaiden terveysvirastot kieltäytyvät julkaisemasta tietoja kuolemansyiden takana olevista syistä, koska virastojen mukaan ne liittyvät yksityisyyden suojaan.

Tätä lähestymistapaa on kritisoitu. Suosittu alankomaalainen kommentaattori Eva Vlaardingerbroek on sanonut, että yksityisyyden suojaa koskevat kysymykset keskeytettiin yleisesti, kun Alankomaiden hallitus päätti tarkistaa kaikkien ihmisten rokotustilanteen ennen ravintoloihin ja ostoskeskuksiin pääsyä.

🇳🇱 “Hundreds of excess deaths per week and nobody knows why.” Everybody knows why, but the Dutch government is withholding vaccinations records because of – you guessed it – ‘privacy reasons’. pic.twitter.com/S7I7Pic9Wk — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) September 10, 2022

Ylikuolleisuuden syyt huolestuttaneet asiantuntijoita

Ylikuolleisuus on kuitenkin vielä pahempaa muualla. Saksan myydyin Die Welt -sanomalehti kertoo, että tilanne on erityisen vakava Espanjassa. Heinäkuussa 2022 Espanjassa rekisteröitiin lähes 10 000 kuolemantapausta enemmän kuin vastaavana kuukautena vuonna 2019, kun taas Saksassa kuolemantapausten määrän nousu ei ollut yhtä dramaattista, mutta on silti huolestuttavaa.

Jossain määrin kuolemantapausten määrän nousu Espanjassa voidaan selittää koronavirusinfektioilla, mutta vain 1 872 kuolemantapausta johtui Covid-19:stä, ja toinen viidesosa johtui tämän kesän äärimmäisistä lämpötiloista, selviää hellevaurioiden seurantaan erikoistuneen Carlos III -terveyslaitoksen analysoimista tilastoista.

Monia kuolemantapauksia ei kuitenkaan pystytä selittämään, minkä Espanjan hallitus on myöntänyt. Hallitus on määrännyt yksityiskohtaisen tutkimuksen, jonka tuloksia odotetaan kuuden kuukauden kuluessa. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan on jo selvää, että tutkimuksessa ei pitäisi keskittyä Covid-19:een tai hellejaksoon.

”Covid tai helleaallot eivät selitä sitä, mitä täällä tapahtuu”, sanoi Salvador Peiró, tutkimuspäällikkö Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana -laitoksessa.

Peiró sanoo, että kuolemantapausten määrän kasvu on ”käsittämätöntä”, ennen kaikkea siksi, että hän näkee kuolleiden joukossa paljon vanhoja ja kroonisesti sairaita ihmisiä. Huolimatta siitä, että tämä ryhmä on keskimäärin hyvin rokotettu, he olivat silti kaikkein suurimmassa vaarassa kuolla Covid-19-virukseen.

”Uskoimme, että koronavirus oli jo tarttunut heikoimpiin, mutta nyt nämä iäkkäät ihmiset kuolevat hyvin nopeasti”, Peiró sanoi.

Muut vakavat sairaudet jätettiin diagnosoimatta ja hoitamatta koronan vuoksi

Britanniassa kuolee viikoittain jopa 1 000 ihmistä enemmän kuin aiempina vuosina keskimäärin. Terveysalan asiantuntijat Britanniassa ovat tunnettuja asiantuntemuksestaan terveystietojen analysoinnissa. Nämä ovat tiettävästi pidemmällä kuolemantapausten huomattavan lisääntymisen syiden selvittämisessä.

Britannian Kansallisten tilastojen toimisto (ONS) julkaisi elokuun alussa raportin ”Covid-19:n suorat ja epäsuorat terveysvaikutukset Britanniassa”, joka nousi kansainvälisiin otsikoihin. Viranomaiset tutkivat, miten terveydenhuoltojärjestelmä reagoi pandemiaan. He totesivat, että sulkujen ja Covid-19:n pelon välillä oli yhteys, mikä johti muiden sairauksien diagnosoinnin jyrkkään vähenemiseen.

Toisin sanoen ihmiset joko pelkäsivät liikaa hakeutua sairaalaan tai lääkärin vastaanotolle, tai terveydenhuollon kriisin vuoksi diagnoosit jätettiin tekemättä, koska Covid-19-potilaat olivat etusijalla.

Raportissa, jossa tarkasteltiin diagnoosien määrää pandemian aikana, todettiin, että jopa 141 000 sydäntautitapausta, 26 000 aivohalvausta ja 60 000 diabetestapausta jäi havaitsematta. Samaan aikaan mielenterveysongelmat ja alkoholismi lisääntyivät dramaattisesti.

Jos raportin havainnot toistuvat muualla, se on vakuuttava todiste siitä, että pelkillä koronan sulkutoimilla oli vahingollinen vaikutus kansanterveyteen ja että ne saattavat olla vastuussa kymmenistä tuhansista kuolemantapauksista eri puolilla Eurooppaa.

Saksassa pelkästään heinäkuussa kuoli 85 285 ihmistä, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin heinäkuussa keskimäärin vuosina 2018-2021, liittovaltion tilastokeskuksen (Destatis) mukaan. Yhdellä heinäkuun viikolla kuolemantapauksia oli yli 24 prosenttia enemmän.

Saksassa tutkijat ja tilastotieteilijätkään eivät kuitenkaan osaa osoittaa syytä kuolemantapausten nopealle lisääntymiselle, sillä kuolemantapausten taustalla olevat tiedot eivät ole julkisesti saatavilla.

Lähde: Remix, de Volkskrant, Die Welt