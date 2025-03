Lasten raiskauksia ja pahoinpitelyjä: Vihreä teräs toi mukanaan vakavan rikosaallon – työntekijöitä tullut myös Suomesta

Miljoonainvestointi uuteen tehtaaseen niin sanotun vihreän teräksen tuotantoa varten on johtanut rikosaaltoon Ruotsissa Bodenissa. Näin kertoo poliisitutkija Anette Krig. Tilanteen odotetaan pahenevan lähikuukausina.

”Luvut ovat korkeimmillaan kesällä”, hän sanoo.

Juuri nyt Stegra, joka aiemmin tunnettiin nimellä H2 Green Steel, rakentaa Bodenin ulkopuolelle uusia terästehtaita, joiden on tarkoitus ”pelastaa ilmasto”.

Jopa 80 miljardia kruunua (7,2 mrd. EUR) on investoitu hankkeeseen, jota veronmaksajat rahoittavat osittain. Samalla se on kilpailija Ruotsin valtakunnalliselle vihreää terästä koskevalle aloitteelle, Hybritille.

Rikosaallon tuo ulkomaalainen työvoima

Boden alkaa jo tuntea tämän valtavan investoinnin vaikutukset – rikollisuuden lisääntymisenä. Syynä on se, että terästehtaat, kuten nyt konkurssiin mennyt Northvoltin akkutehdas Skellefteåssa, nojaavat vahvasti ulkomaiseen työvoimaan.

”Lasten raiskaukset, pahoinpitelyt, väkivaltaiset hyökkäykset, seksuaalirikokset”, hän luettelee vastaanottamiaan rikostapauksia.

Myös Stegraan liittyviä varkauksia ja rattijuopumuksia on raportoitu. Samnyttin saamien oikeustuomioiden mukaan tekijät ovat Suomesta, Turkista ja Afganistanista.

Rikosaallon huippu tulossa kesänä

Anette Krig ja hänen poliisikollegansa Bodenissa odottavat tilanteen pahenevan tulevina kuukausina. Syynä on se, että ulkomaalaisten työntekijöiden määrä on kasvussa.

”Ne ovat huipussaan kesällä”, hän huomauttaa.

Odotatteko siis huippua tänä kesänä?

”Kyllä, jos sama kuvio toistuu.”

Krig huomauttaa, että rikoksista epäillään yleensä alihankkijoiden palkkaamia henkilöitä. Ja että ongelmia on vaikea käsitellä

”Ei voida juurikaan tehdä mitään. Eikä Stegra ole vastuussa yksittäisistä henkilöistä. He tekevät voitavansa kulunvalvonnalla ja sillä, että kodeissa ei saa juoda alkoholia, mutta he tekevät sitä silti”, hän sanoo.

Vaikea tutkia

Lisäksi poliisin on usein vaikea tutkia ilmoitettuja rikoksia. Tämä johtuu osittain siitä, että epäillyt ovat ulkomaalaisia, ja osittain siitä, että he eivät useinkaan halua tehdä yhteistyötä poliisin kanssa.

”Joistakin on luovuttu, koska he ovat lähteneet maasta eikä heidän odoteta palaavan”, Krig sanoo.

”Ja joidenkin tutkinta on lopetettu todistusaineistoon liittyvien ongelmien vuoksi. Mitä tapahtuu majoituskeskuksissa, kun he alkavat tapella siellä. He tietävät, että työnantajalle tehdään raportti, ja sitten heidän on lähdettävä heti kotiin. Siksi he eivät ole kovinkaan halukkaita kertomaan, mitä on tapahtunut”, sanoo esitutkintaa johtava Krig.

Lähde. Samnytt

