Leicesteristä ja Birminghamista tulee ensimmäiset Britannian kaupungit, joissa on ”vähemmistöenemmistö”

Näistä kahdesta kaupungista on tullut supermonimuotoisuuden keskuksia Britanniassa.

Leicesteristä ja Birminghamista on tullut ensimmäiset kaupungit Britanniassa, joissa etniset vähemmistöt muodostavat nyt enemmistön väestöstä, ilmenee Kansallisen tilastokeskuksen (ONS) tiistaina julkaisemista uusista väestölaskentatiedoista.

Maaliskuun 21. päivänä 2021 tehdyn Englannin ja Walesin viimeisimmän väestönlaskennan aikana kootut tiedot paljastivat, että Englannin toiseksi suurimmaksi kaupungiksi nimetyssä Birminghamissa on nyt vähemmistönä 48,6 prosenttia valkoisiksi itsensä tunnistautuvia.

Lähes kolmannes Birminghamin väestöstä (31 prosenttia) määrittelee itsensä aasialaiseksi tai aasialaisbrittiläiseksi, kun taas 11 prosenttia on mustia, mustia brittejä, karibialaisia tai afrikkalaisia. ”Seka- tai monietnisiin ryhmiin” kuuluvia on 4,8 prosenttia väestöstä, ja ”johonkin muuhun etniseen ryhmään” kuuluvia on 4,5 prosenttia.

Etnisten ryhmien tarkempi tarkastelu paljasti, että kaupungin suurin yksittäinen etninen vähemmistöryhmä oli pakistanilaiset, joiden osuus kaupungin väestöstä on 17 prosenttia.

Samanlainen tilanne oli myös East Midlandsin Leicesterin kaupungissa, jonka asukkaista 40,9 prosenttia oli valkoihoisia.

Suurin etninen ryhmä kaupungissa oli aasialainen tai aasialainen brittiläinen, 43,4 prosenttia. Mustia, mustia brittiläisiä, karibialaisia tai afrikkalaisia oli 7,8 prosenttia kaupungin väestöstä, kun taas ”seka- tai useita etnisiä ryhmiä” oli 3,8 prosenttia ja ”jokin muu etninen ryhmä” 4,1 prosenttia.

Leicesterin suurin etninen ryhmä on kaupungin intialainen väestö, jonka osuus väestöstä on 34,3 prosenttia. Tämä on jopa suurempi kuin suurin valkoisten alaryhmä eli valkoiset englantilaiset, walesilaiset, skotlantilaiset, pohjoisirlantilaiset tai britit (33,2 prosenttia).

Joissakin englantilaisissa kaupungeissa valkoisten vähemmistö on ollut jo vuosia, kuten Sloughissa (36 prosenttia), Lutonissa (45,2 prosenttia) ja useissa Lontoon kaupunginosissa.

Englanti ja Wales ovat nyt kristittyjen vähemmistömaita

Ensimmäistä kertaa alle puolet Englannin ja Walesin väestöstä, jotka vastasivat vapaaehtoiseen uskontoa koskevaan kysymykseen, ilmoittivat olevansa kristittyjä.

Vain 27,5 miljoonaa eli 46,2 prosenttia uskonnollisina itseään pitävistä kuvasi itseään kristityksi, mikä on 13,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 väestönlaskennassa, jolloin heitä oli 33,3 miljoonaa.

ONS raportoi kuitenkin, että ”kristitty” oli edelleen ”yleisin vastaus uskontokysymykseen”.

Niiden osuus, jotka ilmoittivat olevansa ”uskonnottomia”, kasvoi 12 prosenttia vuoden 2011 väestölaskennan tiedoista 37,2 prosenttiin, kun taas muslimien osuus kasvoi 3,9 miljoonaan eli 6,5 prosenttiin väestöstä ja hindujen osuus kasvoi miljoonaan eli 1,7 prosenttiin väestöstä.

Englannin ja Walesin suurimmat muslimiosuudet olivat Blackburn and Darwenissa (35 prosenttia), Lutonissa (32,9 prosenttia), Redbridgessä (31,3 prosenttia), Bradfordissa (30,5 prosenttia) ja Birminghamissa (29,9 prosenttia).

Lontoo oli puolestaan vuonna 2021 edelleen Englannin uskonnollisesti monimuotoisin alue, sillä yli neljännes (25,3 prosenttia) kaikista tavallisista asukkaista ilmoitti muun uskonnon kuin ”kristinuskon”, ONS raportoi.

Lähde: Remix