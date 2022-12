Libs of TikTokin Raichik: ”LGBTQ-yhteisö on ”kultti”, jossa pahat ihmiset haluavat kasvattaa lapsia”

Twitterissä suositun Libs of TikTokin luoja Chaya Raichik sanoi Fox Nationin ”Tucker Carlson Today” -ohjelman tiistaina julkaisemassa videossa, että ”LGBTQ-yhteisö on ”kultti”, jossa pahat ihmiset haluavat kasvattaa lapsia.”

Carlson: ”Mitä tässä on tapahtumassa? Onko sinulla mitään tiettyä teoriaa?”

Raichik: ”Mielestäni tässä on jotain hyvin ainutlaatuista – LGBTQ-yhteisöstä on tullut kultti, ja se on hyvin kiehtovaa. Se vetää ihmisiä puoleensa niin voimakkaasti, toisin kuin mikään muu, mitä olemme koskaan ennen nähneet. He aivopesevät ihmisiä liittymään mukaan ja vakuuttavat heidät kaikista näistä asioista. Kultista on todella vaikea päästä pois. Tästä on tehty tutkimuksia. On raportoitu paljon vanhemmista, jotka miettivät, miksi lapsi yhtäkkiä ilmoittaa olevansa ei-binäärinen tai transsukupuolinen tai jotain muuta, ja miten silloin pitäisi menetellä? Miten se voidaan pysäyttää? Asia on todella vaikea. Ja se on äärimmäisen myrkyllistä.”

Carlson: ”Luuletko, että tässä kaikessa on mukana jokin hengellinen tai uskonnollinen tekijä?”

Raichik: ”En tiedä.”

Carlson: ”Minä tiedän sen, että tässä ei ole mitään järkeä.”

Raichik: ”Mielestäni he ovat pahoja. Pyrimme erittelemään tätä asiaa tarkasti ja keskustelemme siitä, miksi tällaista tapahtuu. Mielestäni vastaus on yksinkertaisesti se, että he ovat vain pahoja ihmisiä. He haluavat värvätä ja muokata lapsia.”

Lähde: Breitbart