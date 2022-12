Marjanpoimintaan liittyvä esitutkinta etenee – etsintöjä tehty Thaimaassa

Poliisin tiedote 16.12.2022

Poliisi on pyytänyt marjanpoimintaan kytkeytyvään esitutkintaan liittyen virka-apua Thaimaasta. Toinen törkeästä ihmiskaupasta epäiltynä vangituista henkilöistä on vapautettu tutkintavankeudesta.

Marja-alaan kytkeytyvä poliisin ja Rajavartiolaitoksen esitutkinta jatkuu. Keskusrikospoliisi on pyytänyt Thaimaan viranomaisilta oikeusapua rikostutkintaan liittyen. Thaimaan poliisin erikoistutkintayksikkö (Department of Special Investigation) on suorittanut Bangkokissa 9.-14.12. muun muassa paikanetsinnän ja kotietsintöjä yhteistyössä KRP:n rikostutkijoiden kanssa.

– Yhteistyö Thaimaan viranomaisten kanssa on ollut toimivaa, tehokasta ja tuloksellista. Olemme saaneet selvitettyä tapahtumien kulkua niin kotimaassa kuin ulkomailla yhteistyössä muiden maiden poliisiviranomaisten kanssa. Tutkinta on edennyt hyvin, mutta tulee silti jatkumaan vielä pitkään, koska kyseessä on laaja kokonaisuus, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi Keskusrikospoliisista.

Yksi henkilö vapautettu, rikosepäilyt säilyvät

Esitutkinnassa on selvitetty epäiltyä törkeää ihmiskauppaa, törkeää lahjuksen ottamista ja törkeää virka-aseman väärinkäyttöä.

Esitutkintakokonaisuus on laajentunut tutkinnan edetessä, ja asiaan liittyvien henkilöiden määrä on kasvanut. Esitutkinnan keskiössä on tällä hetkellä kaksi Suomessa toimivaa marja-alan yritystä sekä thaimaalainen yritys, joka rekrytoi marjanpoimijoita Suomeen.

– Asianomistajien määrä on huomattavan suuri tässä vaiheessa. Tutkinnallisista syistä emme voi kuitenkaan avata tarkkoja henkilömääriä epäillyistä tai asianomistajista. Tutkinnassa tehdään laajaa kansainvälistä yhteistyötä, kertoo tutkinnanjohtaja, kapteeni Janne Kyllönen Rajavartiolaitoksesta.

Poliisi on vapauttanut yhden tutkintavankeudessa olleista epäillyistä, ja samalla hänet määrättiin matkustuskieltoon. Vapautetun henkilön osalta esitutkinta jatkuu, ja poliisi epäilee häntä edelleen törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkintaan liittyen on tällä hetkellä vangittuna yksi henkilö epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta.

