Massiivinen sähkökatkos Espanjassa ja Portugalissa

Espanjan kansallinen tiedustelupalvelu CNI pitää verkkohyökkäystä mahdollisena syynä laajaan toimituskatkokseen.

Espanjan lähihistorian pahin sähkökatkos on vaikuttanut miljooniin kansalaisiin koko maassa – saaria lukuun ottamatta – ja Portugalissa kello 12:sta lähtien. Katkokset ovat lamauttaneet infrastruktuurien, matkaviestinnän, tieverkoston liikennevaloissa on ollut laajoja vikoja, rautatieasemien, lentokenttien, kauppojen ja rakennusten normaalin toiminnan, ja satoja tapauksia on raportoitu hisseissä. Sairaalat ovat säästyneet generaattorien ansiosta. Vaikka virallista selitystä ei vielä ole, CNI viittaa jo nyt verkkohyökkäyksen mahdollisuuteen, ja myös Portugalin hallitus on vihjannut tietoverkkohyökkäyksestä. Espanjan ja Portugalin hallitukset tutkivat katkoksia eri teknisten ryhmien kanssa. Yhteyksistä vastaavan julkisen yhtiön Red Eléctrican mukaan jännitettä on kello 13:00 alkaen paikallista aikaa alettu palauttaa niemimaan pohjois- ja eteläosissa, mikä on ”avainasemassa, jotta sähkötoimitukset saadaan asteittain tyydytettyä”.

Hallituksen puheenjohtaja Pedro Sánchez oli pitänyt hätäkokouksen Red Eléctrican valvontakeskuksessa, jossa myös kolmas varapuheenjohtaja Sara Aagesen oli läsnä. Alueellisella tasolla tilanne toistuu: Generalitatin presidentti Salvador Illa piti kriisiryhmän kokousta Palau de la Generalitatissa iltapäivällä. Myös muut alueet, kuten Andalusia ja Baskimaa, ovat tehneet samoin. Jälkimmäisellä alueella tilanne oli paranemassa: San Sebastian on Europa Pressin mukaan jo saanut sähköt takaisin.

Redeia-yhtiö on huomauttanut, että toimituksen palautumiseen liittyy siirtoverkon asteittainen virran kytkeminen sitä mukaa, kun sähköntuotantoyksiköt käynnistyvät, yhtiö selitti. ”Jatkamme työtä toimitusten palauttamiseksi”, he sanoivat. Aiemmin yhtiö sanoi, että se oli aktivoinut ”suunnitelmat palauttaa sähköntoimitukset yhteistyössä alan yritysten kanssa sen jälkeen kun nollapiste tapahtui niemimaan järjestelmässä”, yhtiön lähteiden mukaan X-viestipalvelusssa. ”Syitä analysoidaan ja kaikkia resursseja käytetään sen ratkaisemiseksi”, he lisäsivät.

Sähkökatko on vaikuttanut myös televiestintään. Puhelujen soittamisessa on ollut laajalti ongelmia, ja WhatsApp-viestipalvelu toiminut puolinopeudella. Suuret teleyhtiöt, kuten Telefónica ja Masorange, tutkivat tapahtunutta ja yrittävät normalisoida palvelun mahdollisimman pian. Internet voi selvitä muutaman tunnin ilman sähköä, mutta ei pitkään. Datakeskukset on suojattu omilla sähköverkoillaan, mutta verkko on riippuvainen sähköverkoista, joiden omavaraisuus on heikompi.

Kaikissa Espanjan itsehallintoalueissa ja Portugalissa on raportoitu yleisestä sähkökatkoksesta puolenpäivän jälkeen. El Paísin tietoonsa saamat Espanjan tärkeimmät sähköyhtiöt eivät olleet vielä ilmoittaneet syytä sähkökatkoksiin. Adifin rautatieverkossa on havaittu jännitehäviöitä, mikä on johtanut junaliikenteen keskeytymiseen koko maassa. Renfe kertoo sosiaalisen median profiileissaan, että asemilla ei ole ollut liikennettä eikä lähtöjä kello 12.30 jälkeen.

Eri lentoyhtiöt ovat ilmoittaneet häiriöistä Madrid-Barajasin ja Barcelona-El Pratin lentoasemilla, kun sähkönjakelua palautetaan. Lennonjohtajat ovat ilmoittaneet säännöstelystä tai liikenteen vähentämisestä niemimaan kahdessa suurimmassa solmukohdassa: Madrid-Barajas ja Lissabon. Lentoyhtiöiden ja matkustajien keskuudessa vallitsee hämmennys.

El Paísin toimituksen mukaan Kanariansaaret ja Baleaarit eivät ole periaatteessa kärsineet häiriöistä. Kanariansaarilla on kuusi eristettyä järjestelmää, yksi kutakin saarta kohti. Ne ovat eristyksissä Manner-Espanjasta ja toisistaan. Baleaarit koostuvat kahdesta erillisestä järjestelmästä: Mallorca-Menorca ja Ibiza-Formentera. Ne on yhdistetty toisiinsa ja myös Manner-Espanjaan merenalaisen kaapelin välityksellä.

Terveydenhuoltojärjestelmä toimii toistaiseksi, sillä sairaaloissa on varageneraattoreita sähkökatkoksia varten, jotka voivat pitää hengityslaitteiden, sydänmonitorien ja muiden elintärkeiden lääkinnällisten laitteiden kaltaiset laitteet toiminnassa tuntikausia. Vaikka Junta de Andalucían puheenjohtaja Juan Manuel Moreno on ilmaissut huolensa sähkökatkon kestosta, ”generaattoreiden kapasiteetti riittää vain 24 tunniksi”, hän sanoi. ”Kaikki viittaa kyberhyökkäyksen mahdollisuuteen”, hän lisäsi puhuttuaan alueelliselle kyberturvallisuuskeskukselle.

Madridissa sijaitsevan Gregorio Marañón-sairaalan tiedottaja kertoo, että hätäkomitea on aktivoitu tekemään päätöksiä häiriön keston mukaan, mutta vakuutti, että terveydenhuolto on turvattu. Madridissa sijaitsevassa 12 de Octubren sairaalasta, jossa nämä hätäjärjestelmät ovat myös tulleet käyttöön tiedotettiin, että käynnissä olevia toimenpiteitä on jatkettu ja että ne, joita ei ollut aloitettu, on toistaiseksi keskeytetty, lukuun ottamatta kiireellisiä toimenpiteitä. Barcelonan Hospital del Mar toimii normaalisti.

Koska sähkökatkos on levinnyt laajalle niemimaalle, Espanjan Liikennevirasto DGT on pyytänyt väestöä välttämään autolla liikkumista onnettomuusvaaran vuoksi, paitsi jos tarve liikkumiseen on erittäin suuri. ”Sähkönsyötön puute ei mahdollista liikennevalojen tai opastetaulujen toimintaa”. Joissakin kohdissa liikennettä säätelevät poliisit.

Madridissa metron liikennöinti on keskeytynyt ”ulkoisista syistä” sähkönsyötön puutteen vuoksi, kuten X-viestipalvelussa julkaistussa viestissä kerrottiin. Samoin Madridin Cercanías-verkko on poissa käytöstä sähkön puutteen vuoksi. Ja 150 tapausta on havaittu kaupungin hisseissä, kertoo pääkaupungin pormestari José Luis Martínez-Almeida. Barcelonassa on puolestaan ollut ainakin 23 evakuointia metroverkossa.

Laajamittainen sähkökatkos on lamauttanut myös tehtaiden toiminnan. Kuten El Pais vahvistaa, Fordin Almussafesin autotehdas oli ilman sähköä, ja tuotantolinjat olivat täysin pysähdyksissä. ”Työntekijät ovat peloissaan, he eivät tiedä, mitä on tapahtunut”, sanoo yrityksen edustaja. Kuorma-autojen valmistaja Iveco, jolla on tehtaita Madridissa ja Valladolidissa, on myös pysäyttänyt koneet odottaessaan, että sähköt palaavat.

Espanjan pörssi (BME) vahvistaa, että se toimii normaalisti ja että pörssitoiminta ei ole missään vaiheessa keskeytynyt. Comisión Nacional del Mercado de Valoresin (CNMV) lähteet sanovat, että ”markkinainfrastruktuurit toimivat normaalisti”, vaikka joillakin rahoituslaitoksilla saattaa olla yhteysongelmia, jotka estävät niiden asiakkaita toimimasta normaalisti.

Myös Portugalissa laajat sähkökatkokset

Myös Portugalissa sähkökatkos on laaja. Lissabonin lentokentällä tuhannet matkustajat olivat sähkökatkon vuoksi suuressa sekasorrossa. Portugalin hallitus ei ole toistaiseksi tarjonnut virallista selitystä maan sähköverkon häiriölle, joka vaikuttaa televiestintäverkkoon. Jakelua hallinnoiva Red Eléctrica Nacional -yhtiö vahvisti, että kyseessä on yleinen vika koko maassa ja se pyrkii selvittämään häiriön syitä. Ministeri Manuel Castro Almeida sanoi RTP-ohjelmassa, että verkkohyökkäyksen mahdollisuutta ei ole suljettu pois ja että se voisi vaikuttaa useisiin Euroopan maihin.

Portugalissa sähkökatkos aiheutti myös junien ja metron liikennöinnin keskeytymisen, mutta se ei vaikuttanut generaattoreilla toimivien sairaaloiden toimintaan. Myös monet lennot ovat kärsineet myöhästymisistä. Sähkönjakelua ei ole vielä saatu palautettua.

Joidenkin ranskalaisten tiedotusvälineiden mukaan Espanjassa ja Portugalissa sattuneella massiivisella sähkökatkolla on ollut vain vähäisiä vaikutuksia Ranskaan rajoittuvilla alueilla. L’Indépendant-lehden mukaan Perpignanin kaltaisissa kaupungeissa on ollut satunnaisia sähkökatkoksia. Näiden alueiden lisäksi maassa ei ole ollut muita vaikutuksia.

Asiantuntijoiden mukaan näin laaja ja synkronoitu kyberhyökkäys ”olisi äärimmäisen vaikea”

Massiivisen sähkökatkon jälkeen yksi tärkeimmistä spekulaatioista massiivisen sähkökatkon alkuperästä on ollut se, että kyseessä olisi ollut tietoverkkohyökkäys. Ensimmäisenä tämän väitteen esitti vakuuttavasti Andalusian aluehallituksen puheenjohtaja Juan Manuel Moreno, joka totesi, että alueellisen kyberturvallisuuskeskuksen toimittamien tietojen mukaan ”kaikki viittaa siihen, että tämän suuruinen sähkökatkos voi johtua vain kyberhyökkäyksestä”. Andalusian presidentti myönsi päätyneensä tähän johtopäätökseen ilman vahvistusta La Moncloalta tai muilta laitoksilta: ”Vain omien tietojemme perusteella”.

Portugalin kansallinen kyberturvallisuuskeskus (CNCS) vakuutti kuitenkin, että toistaiseksi ei ole löydetty todisteita, jotka viittaisivat kyberhyökkäykseen selityksenä myös Portugalin verkkoon vaikuttaneelle sähkökatkolle. Kansalliseen tiedustelupalveluun (CNI) kuuluva kansallinen kyberturvallisuuskeskus on tyytynyt vakuuttamaan, että se tutkii kyberhyökkäyksen mahdollisuutta. Espanjasta on tullut yksi niistä maista, joihin kohdistuu eniten kriittisiksi katsottuja verkkohyökkäyksiä niiden erityisen vakavuuden vuoksi, useita satoja vuodessa. Puolustusvoimien alaisuudessa toimiva Joint Cyberspace Command tutkii myös sähkökatkoksen mahdollista kyberneettistä alkuperää.

Kahden lähes kokonaisen maan sähköt katkaisevan kyberhyökkäyksen valmistelu ja toteuttaminen on hyvin monimutkaista. Se edellyttää koordinoitua operaatiota, jolla saavutetaan useita tavoitteita samanaikaisesti. Kun se on tapahtunut, ei ole myöskään helppoa analysoida verkkoja hyökkäyksen lähteen löytämiseksi.

”Sähköverkkoihin kohdistuvat verkkohyökkäykset ovat mahdollisia sekä teoriassa että käytännössä, koska energiainfrastruktuurit ovat hyvin monimutkaisia järjestelmiä, jotka ovat täynnä haavoittuvuuksia”, sanoo Lontoon King’s Collegen asiantuntija Lukasz Olejnik. ”Hyökkäys voisi kohdistua esimerkiksi muuntajiin tai sähköasemiin ja vahingoittaa laitteistoa, kunnes se alkaa pettää. Näin laajan ja synkronoidun hyökkäyksen koordinointi olisi kuitenkin erittäin vaikeaa.”

