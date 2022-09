Meloni matkalla Italian pääministeriksi vasemmiston demonisoinnista ja EU:n peitellystä uhkailusta huolimatta

Italian konservatiivit ovat valmiita voittamaan tulevat vaalit viikonloppuna, ja vasemmisto on jo kriisitilassa.

Sunnuntaina italialaiset valitsevat vaaleissa uudet jäsenet sekä edustajainhuoneeseen että senaattiin. Viimeisimmissä mielipidemittauksissa, joita voitiin laillisesti julkaista vasta 15 päivää ennen vaaleja, oikeistoblokki sai lähes 50 prosenttia äänistä. Se näyttää saavan absoluuttisen enemmistön molemmissa parlamenteissa ja mahdollisesti jopa perustuslaillisen enemmistön – vasemmiston ajaman vaaliuudistuksen ansiosta.

Tällainen tulos merkitsisi poliittista maanjäristystä Euroopan unionissa.

Mahdollisuus, että oikeistolaisen, liberaalikonservatiivisen Fratelli d’Italia -puolueen johtajasta Giorgia Melonista, tulisi Italian seuraava pääministeri, herättää pelkoa Euroopan vasemmistolaisimmissa pääkaupungeissa ja Länsi-Euroopan enimmäkseen vasemmistolaisissa valtamediassa.

Italiassa on nyt Unkarin kaltainen sekalainen vaalijärjestelmä, jossa 37 prosenttia parlamentin jäsenistä valitaan enemmistövaaleilla vaalipiireissä ja loput parlamentin jäsenet suhteellisella vaalilla puolueiden listojen perusteella. Näin ollen oikeistokoalitiolla voi olla jopa kahden kolmasosan perustuslaillinen enemmistö, kuten Viktor Orbánilla on ollut suurimman osan viimeisestä 12 vuodesta, mikä on ollut erittäin masentavaa vasemmistoliberaalien Brysselin hallintoelinten kannalta.

”Keskustaoikeiston”, jolla nimellä keskustaoikeistolaisten ja oikeistokonservatiivisten puolueiden liitto Italiassa tunnetaan, Melonin Fratelli d’Italia (Italian veljet) on ollut gallupeissa jo monta kuukautta kärjessä 20-25 prosentin äänisaaliilla.

Matteo Salvinin Lega (Pohjoisen liitto) on jäänyt kauas taakse vain 12-15 prosentin kannatuksella (verrattuna 34 prosentin kannatukseen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa) ja Silvio Berlusconin keskustaoikeistolainen Forza Italia (Eteenpäin Italia) noin 7-10 prosentin kannatuksella.

Aikoinaan Italian todennäköisimpänä seuraavana pääministerinä pidetty Salvini joutuu näin ollen maksamaan kovan hinnan siitä, että hän osallistui Mario Draghin suureen koalitiohallitukseen, jota vasemmisto hallitsi. Vaikka ei kyse ollutkaan Salvinista vaan vasemmiston sisäisestä hajaannuksesta – Enrico Lettan Demokraattisen puolueen (PD) ja Giuseppe Conten Viiden tähden liikkeen (M5S) välillä – joka johti Draghin eroon ja ennenaikaisten vaalien vaatimiseen.

Euroopan vasemmiston paniikki ja pakokauhu

Euroopan vasemmiston paniikkia kuvaa parhaiten saksalaisen Stern-viikkolehden tällä viikolla julkaisema kansi, jossa Giorgia Meloni kuvataan ”Euroopan vaarallisimpana naisena”.

”Postfasisti Giorgia Meloni voi voittaa vaalit Putinin ystävien avulla. Tällä olisi äärimmäiset seuraukset meille”, Sternin kannessa lukee.

”Italiassa on edessä käänteentekevä vaalitilanne, sillä peräti kolme keskustaoikeistolaisen blokin puoluetta haluaa vähemmän eurooppalaista yhteistyötä”, Stern kertoo.

”Tällä hetkellä tämä leiri johtaa gallupeissa. Jos se voittaa, asiat muuttuisivat, eivätkä vain Italian osalta. Monia huolestuttaa ennen kaikkea äärioikeistolaisen Fratelli d’Italia -puolueen (”Italian veljet”) Meloni, joka johtaa gallupeissa selvästi ja jolla on parhaat mahdollisuudet päästä pääministeriksi. Roomalainen nainen ei pidä EU:sta paljonkaan, raivoaa säännöllisesti ”Brysselin byrokraatteja” vastaan ja ottaa mallia ajatuksilleen sellaisista maista kuin Unkari ja pääministeri Viktor Orbán, joka on hänen ystävänsä.”

Stern viittaa myös Melonin liittolaiseen Salviniin: ”Tällä viikolla huomio kääntyi välittömästi Salviniin ja Legaan, kun Yhdysvalloissa tuli julkisuuteen tiedusteluraportti, joka paljasti Venäjän maksaneen ulkomailla oleville puolueille vuosien ajan. Salvini torjui välittömästi ja sanoi, ettei hän ’koskaan pyytänyt tai saanut mitään varoja, ei ruplia, euroja, dinaareja tai dollareita’.”

Totuus on kuitenkin se, että Salvinia ja hänen Lega-puoluettaan ei mainittu tuossa raportissa. Sen sijaan Italian vasemmisto on yrittänyt kovasti saada italialaiset luulemaan, että sekä Lega että Forza Italia mainitaan raportissa, mukaan lukien Lettan keskusta-vasemmistolainen PD, joka koostuu muun muassa Italian kommunistisen puolueen entisistä jäsenistä, jotka kylläkin Neuvosto-Venäjän aikana vastaanottivat rahaa Moskovasta.

Italian keskustavasemmiston kommunistiset juuret paljastuivat parhaiten vaalitilaisuudessa, jossa Apulian alueen keskustavasemmistolainen kuvernööri Michele Emiliano lupasi PD:n johtajan Enrico Lettan läsnä ollessa, että hänen alueestaan tulisi Italian Stalingrad ja että oikeistoliitto ”ei pääse täällä läpi, tapahtui mitä tahansa”. Emiliano jopa totesi oikeistosta, kun oikeistolaisten ehdokkaisiin ja aktivisteihin kohdistuva sanallinen ja fyysinen väkivalta on lisääntynyt kaikkialla Italiassa, että ”he tulevat vuodattamaan verta, menivätpä nämä vaalit miten tahansa”.

Bernard-Henri Lévyn vertaukset natsien vaalivoittoon Saksassa

Samaan aikaan 19. syyskuuta julkinen yleisradioyhtiö RAI esitti haastattelun, jossa haastateltavana oli ranskalainen mediamyönteinen vasemmistofilosofi Bernard-Henri Lévy. Hän on Ranskan presidentin Emmanuel Macronin vankka kannattaja. Tuossa haastattelussa ”BHL”, kuten ranskalaiset häntä kutsuvat, ei saanut vastalauseita, kun hän ilmaisi näkemyksensä, jonka mukaan vaalitulosta ei aina pitäisi kunnioittaa. Hän vertasi Italian oikeiston ennustettua voittoa Giorgia Melonin johdolla toisen maailmansodan aikaiseen fasistien vaalivoittoon Italiassa ja natsien vaalivoittoon Saksassa.

Meloni itse reagoi Twitterissä sanomalla: ”Julkinen hallinto isännöi ranskalaista kirjailijaa – joka aiemmin puolusti kommunistiterroristi Cesare Battistia – selittäessään vasemmiston käsitystä demokratiasta ja verratakseen keskustaoikeistojohtoista Italiaa pahimpiin hallintoihin. Eli jos italialaiset äänestävät FdI:tä tai Legaa, heitä ei pidä kunnioittaa.”

Il servizio pubblico ospita uno scrittore francese – che già difese il terrorista comunista Cesare Battisti – per spiegarci l’idea di democrazia della sinistra e paragonare un’Italia a guida centrodestra ai peggiori regimi. Cioè: se italiani votano FDI o Lega non vanno rispettati pic.twitter.com/oZMEgtNZ4W — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 20, 2022

Vasta oikeistopoliitikkojen ja suuren yleisön keskuudessa sekä RAI:n toimittajien ammattiliitossa Usigraissa syntyneen kohun jälkeen Bernard-Henri Lévya isännöinyt toimittaja, L’Espresson entinen päätoimittaja Marco Damilano, irtisanoutui vieraansa puheista.

Italian mediaviranomaiselle (Agcom) annettiin asiaa koskeva kehotus. Tarkasteltuaan Damilanon päivittäistä ohjelmaa julkisessa televisiossa RAI 3:ssa vaalikampanjan viimeisen viikon ajalta se tuli siihen tulokseen, että ”oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden periaatteita oli loukattu” koko viikon ajan. Etenkin syyskuun 19. päivänä ”moniarvoisuutta, objektiivisuutta, täydellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, lojaalisuutta ja tietojen puolueettomuutta koskevia periaatteita ei noudatettu”.

Berlusconin keskustaoikeistolainen Forza Italia oli ollut niiden joukossa, jotka kääntyivät Agcomin puoleen senaattori Maurizio Gasparrin, parlamentaarisen valvontakomitean jäsenen kautta. Tämä syytti vasemmistoa siitä, että se pitää RAI:ta ”yhtenä sen riippuvuussuhteista”.

Euroopan komission jäsen ei edes teeskentele olevansa puolueeton

Italian oikeiston ”sosiaalinen ja moraalinen agenda on pelottava”, sanoi Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja, vihreästä sopimuksesta vastaava hollantilainen sosialisti Frans Timmermans La Repubblican haastattelussa 8. syyskuuta. Euroopan komission jäsenen ei pitäisi puuttua jäsenvaltion kansallisiin vaaleihin, koska hänen odotetaan ainakin teeskentelevän olevansa poliittisesti puolueeton asioidessaan jäsenvaltioiden kanssa.

Kyseessä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta Timmermansille, joka oli jo ilmaissut avoimen tukensa vasemmistoliittolaisilleen vaalikampanjoissa Unkarin Fidesziä ja Puolan PiS:ää vastaan ollessaan Junckerin komission oikeusvaltiosta vastaavana varapuheenjohtajana. Tämä johti siihen, että hänen aiempien oikeusvaltiomenettelyjensä puolueettomuutta näiden kahden Keski-Euroopan maan konservatiivihallituksia vastaan alettiin epäillä.

Huomautukseen, jonka mukaan ”Giorgia Meloni on viime aikoina käyttänyt eri sävyjä vastakkainasetteluissa EU:n kanssa, mutta säilyttää ystävyyden Unkarin Orbánin kanssa”, Timmermans vastasi: ”En tunne yhtään suverenistia, joka ei vastustaisi EU:n toimielimiä. Joten sillä ei ole merkitystä, mitä he sanovat tänään. Esimerkiksi Puolan Kaczynski on Venäjä-vastainen mutta myös Brysselin ja Euroopan toimielinten vastainen. Suverenistit eivät siedä yhdessä tekemistä.”

”Haastaisiko oikeiston voitto Italiassa EU:n arvot?” vasemmistolaislehti La Repubblica kysyi Euroopan komission ensimmäiseltä varapuheenjohtajalta, johon tämä vastasi:

”Luotan edelleen valtavasti Italian demokratiaan ja sen instituutioihin. Pelkään kuitenkin oikeiston sosiaalista ja moraalista agendaa. Miettikääpä, mitä he sanovat naisista. Näen, että radikaali oikeisto haluaa avata uudelleen keskustelun oikeudesta aborttiin. Sama koskee homoliittoja. Tämä moraalinen ja sosiaalinen agenda veisi meidät ainakin 30 vuotta taaksepäin.”

Vasemmistopuolueen johtaja Enrico Letta oli matkalla Saksassa, jossa hän sai tukea liittokansleri Olaf Scholzin SPD:ltä. Hän teki paljon työtä vakuuttaakseen italialaiset siitä, että jos oikeistoliitto voittaa 25. syyskuuta pidettävät vaalit ja Giorgia Melonista tulee Italian pääministeri, Euroopan komissio saattaa keskeyttää EU:n varojen maksamisen. Näin se on tehnyt Puolan ja Unkarin kanssa.

”Jos oikeisto voittaa, Italiasta voi tulla seuraava Unkari. Meidän on vältettävä sitä”, Letta varoitti. Hän myös viittasi siihen, että ”vahingon maksaisivat italialaiset, kaikista poliittisista suuntauksista riippumatta, taantumalla, asuntolainojen koroilla, velkaantumisella ja palvelujen leikkauksilla”.

Letta ja hänen SPD-ystävänsä yhdessä Euroopan komission ensimmäisen varapuheenjohtajan kanssa ovat näin tehneet jälleen kerran selväksi, että viime vuosina EU:n varojen saaminen ei ole enää edellyttänyt oikeusvaltioperiaatteiden noudattamista vaan Enrico Lettan ja Frans Timmermansin kaltaisten vasemmistolaisten arvojen noudattamista.

Lähde: Remix