Mitä sukupuolta lapsesi tänään edustaa?

Sukupuolia on vain kaksi. Tämä oli opetusta vielä silloin, kun minä olin koulussa. Silloin meillä oli tyttöjen ja poikien vessat. Pojat pissasivat seisaaltaan, tytöt istualtaan. Oli tyttöjen ja poikien lelut. Tytöt ja pojat leikkivät omia leikkejään ilman, että kukaan repi ”sukupuolitetut lelut” käsistä ja pakotti leikkimään jonkun muun kanssa ”tasa-arvoisemmin.”

Tänään sukupuolia kuitenkin on loputon määrä, miehet voivat synnyttää ja lapset voivat itse päättää, leikkaavatko pissavehkeensä peruuttamattomalla tavalla uuteen kuosiin. Jokin tässä ei ole oikein – tarkemmin sanottuna yhtään mikään tässä ei ole oikein.

Biologia on osannut kertoa yhden evoluution verran, että sukupuolia on kaksi. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana, ja kiihtyvään tahtiin kuluvan vuosikymmenen aikana, sukupuolten määrää on alettu lisäämään jopa virallisissa, lakimääritteisissä yhteyksissä. ”Jostain syystä” mielenterveysongelmat lisääntyvät samaan aikaan pelottavaa tahtia. Elämme todellisen järjettömyyden aikakaudella!

Mediassa korostetaan ylpeään sävyyn aina, kun löydetään hämmentynyt lapsi – yleensä omien vasemmistolaisten vanhempiensa hämmentämä – joka kertoo tänään olevansa jotain muuta sukupuolta kuin mitä hänen pissavehkeestään voisi päätellä. Jos poika leikkii barbilla, rynnätään äkkiä leikkelemään nakista piirakka, jotta vanhemmat voivat moraaliposeerata omissa piireissään. Sillä ei ole väliä, että lapsi saattaa huomenna olla jo eri mieltä tästä ideasta, sillä kyse on lapsesta.

Kaiken tämän sekoilun keskellä unohdetaan lasten hyvinvointi. Tarkoituksellinen hämmennys todellakin hämmentää lapsia ja nuoria, ja se johtaa masennukseen, epävarmuuteen, mielenterveysongelmiin, ja pahimmillaan peruuttamattomiin oman kroppansa tuhoamisiin leikkausten ja hormonihoitojen kautta.

Tätä kehitystä tulee vastustaa, sillä se tuhoaa yksilöitä epäinhimillisellä tavalla ja suurissa määrin. Sen jättämä jälki on jo nyt peruuttamaton lukuisille ihmisille – ja se voi kohdata myös sinun lapsiasi, mikäli umpihullujen biologian vihaajien valta lisääntyy.

Pian on vaalit. Äänestä vaaleissa sellaista ehdokasta, joka uskaltaa sanoa ääneen: sukupuolia on kaksi.

Nina Metsälä, Sinimustan Liikkeen eurovaaliehdokas