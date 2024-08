New York: Maahanmuuttajat jatkuvien Central Parkin ”susilauma”-ryöstöjen takana

New Yorkin poliisilaitoksen mukaan maahanmuuttajajoukko on järjestänyt jatkuvia ”susilauma” -ryöstöjä Central Parkissa.

ABC7:n tuoreessa raportissa väitettiin, että kaupungin ylläpitämistä turvakodeista tulevat maahanmuuttajat saattavat olla ”viime aikoina lisääntyneiden ryöstöjen takana Central Parkin eteläpäässä”. Tekijät ympäröivät uhrinsa usein ”susilauman” tavoin ryöstäen heiltä heidän omaisuutensa.

Tiistai-iltana metrossa tapahtuneen ryöstön yhteydessä pidätetty 11-vuotias poika tallentui valvontakameran videolle, jossa hän käytti yhden Central Parkin uhrin luottokorttia, joka on osa kahdeksan tapauksen muodostamaa rikoskuviota.

Kaksi kolmesta nuoresta epäillystä, jotka pidätettiin ryöstöstä Grand Army Plazalla Central Parkissa varhain tiistaina, asuu kaupungin ylläpitämissä maahanmuuttajien turvakodeissa, toinen heistä Row-hotellissa.

Tiistai-illan ryöstöstä epäiltyjen, jotka ryöstivät kaksi parikymppistä puistonpenkillä istuvaa miestä, uskotaan olevan 16- tai 17-vuotiaita. Tapaus sattui West 62nd Streetin ja West Driven kulmassa noin kello 22.45.

NYPD:n partiopäällikkö John Chell sanoi, että varkaat ovat yleensä todella nuoria, enintään 15-vuotiaita teinejä.

”Puiston eteläosassa näemme paljon ryöstöjä, ryhmäryöstöjä, nuoria lapsia, jotka ryöstävät ihmisiä ja vievät heidän omaisuuttaan. Uskomme, että nämä ovat nuoria maahanmuuttajia, jotka tekevät näitä ryöstöjä”, Chell kertoi toimittajille.

”Vaikka he ovat hyvin nuoria ja hyvin vaikutuksille alttiita, heillä on suuri vaikutus tähän ryhmään, ja sitä emme ole havainneet kovin helposti”, NYPD:n etsivätoimiston apulaispäällikkö Jason Savino sanoi. ”Tämä on ensimmäisiä kertoja, kun olen nähnyt tällaista urallani.”

Kaupungissa elintarvikkeiden myyjänä toimiva Alan Kemp sanoi, että hän on tullut varovaisemmaksi Central Parkissa ryöstöjen lisääntymisen jälkeen.

”Minulla ei ole varaa tulla ryöstetyksi, mukiloiduksi tai puukotetuksi. Kuulin, että ihmisiä puukotetaan. Minulla ei ole varaa kokea sitä. Ei minun iässäni. Nyt olen 68-vuotias.”, Kemp sanoi.

NYPD:n kerrotaan ottavan puistoon käyttöön kuun loppuun mennessä lennokkeja, jotka ilmoittavat tapahtumista alle minuutissa ja seuraavat epäiltyjä, kunnes poliisi saapuu paikalle. Joka ilta kello 19:n jälkeen puistoon lähetetään 40 ylimääräistä poliisia, kunnes lennokit saapuvat puistoon.

”Katsomme karttaa, ja näissä paikoissa rikokset tapahtuvat puiston eteläosassa, ehkä kello 19:n ja ehkä puolenyön välillä”, Chell sanoi. ”Laitamme nuo 40 ylimääräistä poliisia kello 19 ja 23 välille.”

Lähde: Breitbart