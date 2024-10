Norja aikoo rakentaa raja-aidan Venäjän rajalle estääkseen Moskovaa käyttämästä maahanmuuttajia hybridisodankäynnissä

”Raja-aita on hyvin mielenkiintoinen, ei vain siksi, että se voi toimia pelotteena, vaan myös siksi, että se sisältää antureita ja teknologiaa, joiden avulla voidaan havaita, jos ihmiset liikkuvat lähellä rajaa”, oikeusministeri Emilie Enger Mehl sanoi Norjan yleisradioyhtiön NRK:n haastattelussa, joka julkaistiin myöhään lauantaina.

Hän sanoi, että Norjan hallitus harkitsee parhaillaan ”useita toimenpiteitä” turvallisuuden parantamiseksi Venäjän vastaisella rajalla arktisen alueen pohjoisosassa, kuten aitojen rakentamista, rajahenkilöstön määrän lisäämistä tai valvonnan tehostamista.

Storskogin raja-asema, jossa on viime vuosina ollut vain muutamia laittomia rajanylitysyrityksiä, on ainoa virallinen rajanylityspaikka Venäjältä Norjaan.

Jos turvallisuustilanne arktisen alueen herkällä alueella huononee, Norjan hallitus on valmis sulkemaan rajan lyhyellä varoitusajalla, sanoi Enger Mehl, joka vieraili kesällä naapurimaassa Suomessa tutustumassa siihen, miten koko 1 340 kilometrin pituinen Suomen ja Venäjän välinen maaraja suljettiin.

