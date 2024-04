North Face sponsoroi LGBT-yöleiriä 12-vuotiaille, lapset esiintyvät drag-showssa

The North Face on yksi yöleirin sponsoreista, jossa 12-vuotiaita ja sitä vanhempia lapsia, jotka identifioituvat LGBT:ksi, kannustetaan esiintymään drag-showssa.

Camp Brave Trails -leiri, jonka ohjelma on sekä Etelä-Kaliforniassa että New Yorkissa, nauttii ulkoilumerkki The North Facen tuesta, muiden merkkien joukossa. The North Face on sponsoroinut Camp Brave Trails -leiriä usean vuoden ajan, ilmoittaen vuonna 2021 lahjoittavansa yli 70 000 dollaria järjestölle.

Camp Brave Trailsin julkaisemat videot paljastavat, että ohjelmaan osallistuvat nuoret lapset pukeutuvat ja esiintyvät drag-showssa meikattuina.

”Tervetuloa Camp Brave Trails -leirille, jossa yhdistämme kaikki perinteisen kesäleirin elementit LGBTQ+-twistillä”, leirin sivut kertovat. ”Leirimme on harkitusti suunniteltu toimimaan turvapaikkana LGBTQ+-nuorille.” Leiri ylpeilee sillä, että 12-vuotiaat ovat perustaneet LGBT-kerhoja keskikouluihinsa leirillä käynnin jälkeen.

Leirin verkkosivusto selittää, että leiriläiset upotetaan ”tilaan, joka kannustaa positiiviseen itsetutkiskeluun, hyväksyy moninaiset sukupuolen ilmaisut ja ruokkii luovuutta” ja heidän ”nimensä, pronominit ja identiteettinsä eivät ainoastaan ole kunnioitettuja vaan juhlittuja!”

Leirin perustajat, Kayla ja Jessica Weissbuch, esiintyivät Kelly Clarkson Show’ssa kehumassa ohjelmaa ja selittäen, miten he pyörittävät leiriä. ”Kaikki majoituksemme on sukupuoletonta, kylpyhuoneet ovat sukupuolettomia, pyydämme nimiä ja pronomineja leiriläisiltä ja he voivat vaihtaa niitä niin paljon kuin haluavat”, Kayla Weissbuch sanoi ennen kuin lisäsi, että leirillä on vaatekaappi, joka mahdollistaa lasten sukupuoli-identiteetin tutkimisen erilaisten vaatteiden kautta. ”Minulla oli mahdollisuus esiintyä, tehdä dragia, minulla oli mahdollisuus tehdä… niin monia aktiviteetteja,” eräs ohjelmassa esiintynyt leiriläinen huomautti.

Leiri on avoinna 12–17-vuotiaille lapsille, ja sivustolla selitetään, että ”jaamme leiriläiset majoitusryhmiin iän mukaan; emme koskaan jaa leiriläisiä sukupuolen perusteella.”

The North Face on toistuvasti edistänyt kulttuurimarxilaista agendaa sekä sukupuolen että rodun osalta. Yhtiö kannusti viimeksi asiakkaita suorittamaan monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden koulutuskurssin nimeltä ”allyship in the outdoors”, houkutellen heitä 20 % alennuksella.

Voit osallistua vaatebrändin boikottiin jättämällä sen tuotteet hyllyyn.

Lähde: Dailywire