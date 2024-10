Nyt olisi hyvä hetki tiukalle rajapolitiikalle

Lähi-idässä alkaa tilanteet jälleen eskaloitumaan, kun terroristivaltio Israel lupailee sytyttävänsä sodan useiden alueen valtioiden kanssa. Viimeisen vuoden ajan se on pommittanut eristyksissä olevaa Palestiinaa murhaten kymmeniä tuhansia siviilejä. Nyt se on aloittanut Libanonin pommituksen ja virittelee maahyökkäystä sinne. Seuraavaksi se lupailee pommittaa Irania.

Kaikki tämä tulee tarkoittamaan valtavia pakolaismääriä alueelta, ja me varmaan jo tiedämmekin, mihin se tulee purkautumaan. Tietenkin Eurooppaan, jossa liberaalit haluaisivat kaikki rajat auki ja toivottaa jokaisen pakolaisen tervetulleeksi sosiaalitukiemme piiriin. Pakolaisaallot Libanonissa ovat jo liikkeellä, joten on vain ajan kysymys, milloin paine alkaa purkautumaan Eurooppaan.

Lähi-itä on räjähdysherkkä painekattila ja on ollut sitä vähintään niin kauan kuin minä olen elänyt. Vaikka välillä on rauhallisempaa, on koko ajan olemassa riski isommalle eskalaatiolle.

Eikä siinä mitään – sen kun tappelevat keskenään (ja mielellään omalla, eikä esim. amerikkalaisten veronmaksajien rahalla). Se ei ole suomalaisista riippuvainen asia, eikä suomalaisten mielipide tässä asiassa luultavasti paljon paina aluetta kansoittavien kuumakallejen mieltä.

Mutta sitä ihmettelen, miksi siitä tehdään päänvaiva suomalaisille avaamalla rajat, pakottamalla suomalaiset vastaanottamaan turvallisuutta heikentävää väestöä tänne, maksamaan näiden eläminen ja kuuntelemaan loputonta vinkumista siitä, mikä milloinkin on huonosti ja se on suomalaisten syy? Osaako joku kertoa, miten se on suomalaisten tai Eurooppalaisten hoitovastuu, jos toisessa maanosassa riehutaan?

Nyt on hyvä hetki tiukalle rajapolitiikalle. Me emme kaipaa tänne ensimmäistäkään pakolaista tai sellaiseksi tekeytynyttä moniosaajaa. On poliitikkojen tehtävä varmistaa, että suomalaiset voivat olla turvassa omassa maassaan, joten Suomen ”äärioikeistohallitus” on nyt tärkeiden päätösten äärellä.