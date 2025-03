Naistenpäivän marssit: Pariisissa oikeistofeministien kimppuun hyökättiin väkivaltaisesti – Helsingissä vasemmistofeministit juhlivat kaikkia, jotka ”identifioituvat naisiksi”

Vasemmistofeministit ovat päättäneet, että vain heillä on oikeus puolustaa ”naisten asiaa” ja omia kyseinen juhlapäivä pelkästään omien poliittisten motiiviensa käyttöön.

Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi järjestettiin lauantaina 8. maaliskuuta Pariisissa suuri feministien mielenosoitus, jota hallitsivat äärivasemmistolaiset ja palestiinalaismieliset yhdistykset. Oikeistolainen Némésis-kollektiivi oli tullut puolustamaan maahanmuuttajien hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden ranskalaisten naisten oikeuksia. Oikeistofeministit joutuivat muiden vasemmiston mielenosoittajien haukkumaksi, ja heidät karkotettiin kulkueesta. Oikeistofeministien kollektiivin kimppuun hyökättiin väkivaltaisesti, ja he tarvitsivat poliisin suojelua.

Oikeistolaisen Némésis-kollektiivin jäseniä kansainvälisen naistenpäivän feministisessä mielenosoituksessa Pariisissa 8.3.2025.

Némésis-kollektiivi, jota johtaa Alice Cordier, joka on tunnettu Ranskan militantin oikeiston hahmo, on jo useiden vuosien ajan erikoistunut koviin toimiin, joilla se on tuominnut naisten oikeuksien heikentymisen Ranskan räjähdysmäisesti lisääntyneen maahanmuuton seurauksena. He muistuttavat, että naiset ovat oikeudellisen ja maahanmuuttoa koskevan löyhyyden ensimmäisiä uhreja ja että ranskalaista elämäntapaa, jossa naisilla on tärkeä asema, heikentää nyt maahanmuuttajien massiivinen tulo, koska he eivät hyväksy sosiaalisia ja kulttuurisia sääntöjämme. He vaativat OQTF:n (velvollisuus poistua Ranskan alueelta) tiukkaa soveltamista ja vakavasti otettavaa politiikkaa, jolla torjutaan turvallisuuden puutetta, joka vaatii vuosittain niin monen naisen hengen – kuten hiljattain tapahtunut Filippiinien tapaus, joka herätti suuria tunteita Ranskan julkisessa mielipiteessä.

”Kohtaamme julkisessa tilassa miehiä, jotka ovat kotoisin ultrapatriarkaalisista yhteiskunnista, jotka eivät ole lainkaan sopeutuneita, joilla ei ole samanlaista näkemystä naisista kuin länsimaisella näkemyksellämme, ja tämä näkyy seksuaalisessa häirinnässä ja seksuaalisissa pahoinpitelyissä”, sanoi Alice Cordier, 27-vuotias kollektiivin puheenjohtaja ja perustaja.

Cordier ja useat kollektiivin jäsenet osallistuivat Pariisissa lauantaina 8. maaliskuuta järjestettyyn suureen mielenosoitukseen kansainvälisen naisten oikeuksien päivän kunniaksi, mutta muut järjestävät vasemmistolaiset yhdistykset jättivät naiset tarkoituksella pois kulkueesta sillä perusteella, että heidän puolustamansa ajatukset ovat ”yhteensopimattomia naisten asian kanssa”. Osez le féminisme -järjestön tiedottaja Elsa Labouret selitti syrjäytymistä seuraavasti: ”Se, että ryhmä kutsuu itseään feministiksi, ei tarkoita, että se on sitä, eikä se voi väittää todella puolustavansa naisia käyttämällä feminismin kieltä”, hän totesi, kuten vasemmistolla on tapana asettaa pelisäännöt yksipuolisesti ja vaatia itselleen monopolia kaikkeen aktivismiin.

Palestiinalaismieliset ja vasemmistofeministit puolustavat jotain muuta kuin naisten oikeuksia

Némésisin jäsenet saivat aloittaa marssin vasta noin kello 17.30 poliisin saartamina, useita satoja metrejä pääkulkueen takana. Mielenosoittajat heiluttelivat kylttejä, joissa luki ”Libérez-nous de l’immigration” (”Vapauttakaa meidät maahanmuutosta”), ja saivat kuitenkin läpi kovat iskulauseensa, kuten ”Ranskalaiset raiskaajat vankilaan, ulkomaalaiset raiskaajat lentokoneeseen” ja ”Vasemmistolaiset rikoskumppanit”.

Éric Zemmourin Reconquête-puolueeseen kuuluva Euroopan parlamentin jäsen Sarah Knafo liittyi mielenosoitukseen. Sisäministeri Bruno Retailleau, joka muutama viikko sitten vakuutti Némésis-kollektiiville tukensa ennen kuin perui lausuntonsa, kritisoi tällä kertaa Némésisin sulkemista pois X:llä. Hän tuomitsi virallisen mielenosoituksen lahkolaisuuden ja sen ”uustotalitaariset menetelmät”.

Esseisti Marguerite Stern, joka yhdessä toimittaja Dora Moutot’n kanssa on kirjoittanut merkittävän esseen transsukupuolisten lobbaamisen tyranniasta, huomautti, että marssilla oli yliedustettuina keffiyeh- ja palestiinalaislippuja – kaukana marssin alkuperäisestä tavoitteesta puolustaa naisten oikeuksia. Ennen lauantain marssia, perjantai-iltana, palestiinalaisten asiaa ajavat aktivistit olivat kokoontuneet ”radikaalifeministien yömarssille”, jonka tuomioistuimet sallivat viime hetkellä sen jälkeen, kun viranomaiset olivat alun perin kieltäneet sen.

Vasemmistofeministeiltä tappouhkauksia

Marssin politisoituminen näkyi myös Femenin, äärivasemmistolaisten aktivistien, väliintulossa. He marssivat yläosattomissa ja osoittivat mieltään huudellen ”Heil Orbán” ja ”Heil Trump” tuomitakseen naisiin kohdistuvan väitetyn ”fasistisen” uhan.

Äärivasemmistolaisten aktivistien kohteeksi joutunut Alice Cordier sai tappouhkauksia, ja eri puolilla Ranskaa järjestetyissä paikallisissa mielenosoituksissa esiintyneisiin iskulauseisiin sisältyi myös kehotuksia murhata hänen yhdistyksensä jäseniä. Nuori nainen on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Helsingissä vasemmistofeministit järjestivät myös naistenpäivän marssin

Myös Helsingissä järjestettiin vasemmistofeministien naistenpäivän marssi, jonka iskulauseissa puolustettiin kollektiivisesti ja kansainvälisesti kaikkien ”naiseksi identifioituneiden” naisten oikeuksia. Mukana marssimassa oli muun muassa Kokoomusnaisten ja Ammattiliitto Pron edustajia. Lisäksi nähtiin myös runsaasti palestiinalaismielisten ääriryhmien lippuja.

Marssin aikana kuultiin iskulauseita muun muassa: ”Kadut kuuluu meille, ei fasisteille!” ja ”Mitä me halutaan? Tasa-arvoa kaikille! Milloin, milloin, milloin? Nyt, nyt, nyt!”

Kyseiset iskulauseet ovat monelle jo entuudestaan tuttuja erilaisista äärivasemmiston järjestämistä mielenosoituksista kuten Elokapinan mielenosoitukset, itsenäisyyspäivän Helsinki Ilman Natseja-mielenosoitukset ja myös Sinimustan Liikkeen lukupiirejä vastaan järjestetyt mielenosoitukset keskustakirjasto Oodissa.

Vasemmistofeministien naistenpäivän marssi kokoontui Kansalaistorille päätapahtumaan, joka näytti myös keskittyvän vahvasti poliittisiin LGBT-ideologisiin teemoihin ja korosti tapahtuman olevan ”avoin kaikille sukupuolille ja seksuaalisuuksille”.

Tapahtuman yksi pääesiintyjistä oli muun muassa Helsingin queer-feministinen kuoro.

Turvallisen tilan naistenpäivän tapahtuma huipentui feministisen ajatushautomo Hatun ”johtajien” Rosa Meriläisen ja Johanna Vehkoon ”feministiseen kiroilu-iltamaan”.

Meriläinen ja Vehkoo voimaannuttivat naistenpäivää kirosanoilla, joita yleisö toisteli heidän perässään. Kirosanat tietenkin liittyivät sukupuolielimiin ja ruumiineritteisiin, koska ne ovat ”törkeitä ja rajoja rikkovia kirosanoja, joiden ääneen lausuminen on rohkeaa ja tasa-arvoista”. Feministit huusivat kuorossa niinkin innovatiivisia kirosanoja kuin ”v*ttu, siank*rpä, p*rse, p*ska, p*llulima”. Jäi kuitenkin epäselväksi, miten kyseinen toiminta liittyy naisten oikeuksien puolustamiseen.

Katso Helsingin vasemmistofeministien naistenpäivän tapahtuma kokonaisuudessaan kansalaisaktivisti Sakari Rajamäen striimaamalta videolta.

Lähde: European Conservative

