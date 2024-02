Pakkopalautukset: 20.000 laittomasti maassa oleskelevaa afganistanilaista kotiutettiin 15 päivän aikana

Iranin turvallisuusjoukot ovat kahden viime viikon aikana pidättäneet ja lähettäneet takaisin kotimaahansa noin 20 000 laitonta afganistanilaista siirtolaista Iranissa, kertoivat afganistanilaiset viranomaiset Iran Front Pagelle.

Iranin kenraali Majid Shoja vahvisti tiedon lauantaina.

”Viimeisten 15 päivän aikana Taibadin rajarykmentin rajavartijat ovat kotiuttaneet 20 000 Afganistanin kansalaista, jotka olivat tulleet Iraniin Dogharunin rajan kautta. Heidät luovutettiin Afganistanin viranomaisten edustajille”, hän sanoi.

Komentaja sanoi, että afgaanipakolaiset voivat tulla Iraniin laillisesti, muuten heidät pidätetään ja lähetetään takaisin Afganistaniin.

Virallisten lukujen mukaan Iranissa on noin viisi miljoonaa afganistanilaista siirtolaista, joista valtaosa on laittomia.

Ruotsi lopetti Afganistaniin suuntautuvat karkotukset tehokkaasti lokakuussa 2023, vaikka virallista täytäntöönpanokieltoa ei otettu käyttöön.

Ruotsin maahanmuuttoviraston mukaan Afganistanin tilanne on muuttunut niin paljon, että käytännössä kaikille, joilla on täytäntöönpanokelpoinen karkotusmääräys, myönnetään uusi tarkastelu, jos he sitä pyytävät.

Samaan aikaan hallitus on panostanut niin sanottuun vapaaehtoiseen kotiuttamiseen Afganistanin kaltaisiin maihin. Tällä hetkellä ei ole tieteellistä näyttöä ilmiön olemassaolosta, mutta Ruotsin maahanmuuttovirasto on syksyn aikana laatinut asiasta tiedotteen hallituksen vuoden 2023 määrärahakirjeen mukaisesti.

Lähde: Fria Tider