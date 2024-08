Pariisin olympialaiset: Mielenosoittajat heilasivat katsomossa Israelin ja Paraguayn jalkapallo-ottelun aikana

Mielenosoittajat huusivat ”Heil Hitler” ja heiluttivat Palestiinan lippuja katsomossa Israelin ja Paraguayn jalkapallo-ottelun aikana Pariisin olympialaisissa. Pariisin syyttäjä aloitti tutkinnan asiasta.

Ryhmä juutalaisvastaisia mielenosoittajia huudahti katsomosta ”Heil Hitler” Israelin miesten jalkapallomaajoukkueen ottelussa Paraguayta vastaan viikonloppuna. Kainaloiden tuulettelun ohella ryhmä heilutti Palestiinan lippuja.

Mielenosoittajat huutelivat muuta juutalaisvastaista retoriikkaa ja buuasivat samalla Israelin joukkuetta, kun se kunnioitti kansallishymniään Parc des Princes -stadionilla lauantai-iltana. Useiden henkilöiden katsomossa nähtiin nostavan suuria kylttejä, joissa luki ”Kansanmurhan olympialaiset”.

Mielenosoittajat poistettiin stadionilta

Israelin vastaiset mielenosoittajat poistettiin välittömästi stadionilta, eikä muita välikohtauksia raportoitu. Pariisin olympialaisten järjestäjä kommentoi: ”Pariisi 2024 tuomitsee nämä teot jyrkästi. Paris 2024 on tehnyt asiasta valituksen, joka on viranomaisten käytettävissä tutkinnan avustamiseksi.”

Lisäksi Pariisin syyttäjänvirasto ilmoitti julkisesti, että tapauksesta on aloitettu tutkinta. Syyttäjänvirasto on myös aloittanut tutkinnan kolmeen israelilaiseen urheilijaan kohdistuneista tappouhkauksista. Olympialaisten alkamisen jälkeen tämä juutalaisvastainen välikohtaus on toinen kerta, kun Israelin jalkapallojoukkue on kohdannut mielenosoittajia ottelun aikana. ”Tuokaa äänekkäimmät mielenosoittajat. Ne saavat meidät työskentelemään kovemmin”, Israelin päävalmentaja Guy Luzon sanaili vastaukseksi.

Israelin urheilijat ympärivuorokautisessa suojeluvalvonnassa

Juutalaisvastaisten mielenosoitusten kiristyessä ja väkivaltaistuessa maailmanlaajuisesti israelilaiset urheilijat ovat olleet poliisin ja olympiaviranomaisten vahvassa suojeluksessa turvallisuushuolien vuoksi. Lisäksi Pariisissa kilpailevat israelilaiset urheilijat ovat taktisten eliittijoukkojen saattamina ja ympärivuorokautisessa suojeluvalvonnassa.

Turvallisuushuolien arvioimiseksi Ranska on ottanut käyttöön 35 000 poliisia joka päivä olympialaisten ajaksi ja 45 000 poliisia avajaisseremonioiden ajaksi. Israelilaiset urheilijat ovat aiemmin joutuneet terrori-iskujen kohteeksi olympialaisten aikana. Münchenin verilöylystä tunnettu Musta Syyskuu -palestiinalaisryhmä tappoi vuoden 1972 olympialaisissa 11 israelilaista urheilijaa ja saksalaisen poliisin.

Tänä vuonna 15 israelilaista urheilijaa on saanut uhkausviestejä ryhmältä, joka kuvailee itseään nimellä ”People’s Defense Organization”. Kirjeessä ilmoitettiin, että ”järjestö aikoo vahingoittaa kaikkia israelilaisia olympialaisissa”.

”Sionistien kohtalo tulee olemaan samanlainen kuin palestiinalaisten kohtalo Gazassa, jos sionistit jatkavat kaikkien uhkailua”, kirjeessä luki. ”Siksi teitä ei ole kutsuttu Pariisiin 2024. Jos tulette, ottakaa huomioon, että aiomme toistaa Münchenin 1972 tapahtumat.”

